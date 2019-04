Zorlu Mücadele Beraberlikle Sonuçlandı

Bölgesel Amatör Lig'e yükselmek için yarışan Aliağa Belediyesi Helvacı Spor ve Foça Belediyespor futbol takımları arasında oynanan zorlu play-off maçı, 1-1'lik beraberlikle sonuçlandı.Maçın 7. dakikasında, Foça Belediyespor sağbeki Gökhan Güneş , Kalecisi Tayfun Malatya 'ya geri pas gönderdi. Tayfun Malatya'nın uzaklaştırmakta geciktiği top, Helvacı Sporlu Adnan Malat'ın kafasına çarparak Foça ağlarına gitti. İlk yarı Aliağa Belediyesi Helvacı Spor'un 1-0'lık üstünlüğüyle tamamlandı.İkinci yarıda beraberlik için rakip kaleye yüklenen Foça Belediyespor, 72. dakikada Erkan Akbal'ın penaltıdan kazandırdığı golle amacına ulaştı. Bu golün ardından her iki takım da galip duruma geçmek için fırsatlar yakalasa da 2. golü atmayı başaramadı. İki güçlü ekibin zorlu mücadelesinde futbolun içinde olan gerginliklerin de yaşandığı maçta, taraflar 1'er puanla yetinmek zorunda kaldı.İkinci play-off maçı sonunda 4 puana ulaşan Foça Belediyespor, gelecek hafta; 10 Nisan 2019 Çarşamba günü Torbalı Spor ile karşılaşacak. Karşıyaka Efsaneler Sahası'ndaki maç, saat 13.00'de başlayacak.Aliağa Belediyesi Helvacıspor 1 - Foça Belediyespor 1Stad: Karşıyaka Efsaneler Sahası - Tarih: 10 Nisan 2019, Çarşamba - Başlama Saati: 13.00Hakemler: Barış Asım Ünal, Doğukan Türkeş , Refik ErimAliağa Bld. Helvacı Spor: Emin Akmeşe , Bilal Ceylan, Burak Çırım, Alper Yılmaz, Ali Osman Gündoğdu , Muhammet İnce, Deniz Güneş, Adnan Malat, Abdülkadir Çelikkaya(Dk.90 Onur Yılamaz), Can Güler(K)(Dk.72 Sami Göl), Kemal Zincirkıran(Dk.86 Mehmet Ateş Teknik Sorumlu: Hakan TuranFoça Belediyespor: Tayfun Malatya, Gökhan Güneş, Barış Geldiler, Yunus Süme, Hakan Çetinkaya Ayhan Işık , Burak Beyit, Erkan Akbal(K), Aytaç Gülen(Dk.90 Oğuz Acar), Esat Karadeniz(Dk.68 Koray Kadan), İbrahim Akanbi Rasheed - Antrenör: Güven BeyitSarı Kartlar: Dk.31 Bilal Ceylan, Dk.38 Can Güler, Dk.72 Adnan Malat, Dk.77 Muhammet İnce, Dk.90+5 Ali Osman Gündoğdu (Helvacı) - Dk.77 İbrahim Akanbi Rasheed (Foça)Goller: Dk.7 Adnan Malat (Helvacı) - Dk.72 Erkan Akbal (Foça) - İZMİR