Zorlu'nun Güneşi Ekosistemiyle Yükselecek

Zorlu Enerji, ciddi yatırımlar yaptığı güneş enerjisi alanında Türkiye'de bir ekosistem oluşturacak iş ortaklıkları geliştirmek amacıyla Türkiye'nin farklı şehirlerinden birçok iş insanını İstanbul'da düzenlediği Solar Zirvesi'nde bir araya getirdi.

Zorlu Enerji güneş enerjisi alanındaki uzmanlığını tüm Türkiye'ye yayacak önemli bir adım daha attı. Farklı şehirlerden birçok iş insanını, düzenlediği Solar Zirvesi ile İstanbul'da bir araya getiren Zorlu Enerji, Türkiye'de bir güneş enerjisi ekosistem oluşturma yolunda bir ilki daha gerçekleştirmiş oldu. Zorlu Enerji Solar Direktörü Evren Evcit'in ev sahipliğinde, Anadolu'dan KOBİ niteliğinde birçok şirket temsilcisinin de katıldığı toplantıda Solar Satış Müdürü Mehmet Özenbaş da güneş enerjisine yönelik fırsatları da kapsayan ufuk açıcı bir sunum yaptı.



Zorlu Enerji Solar Direktörü Evren Evcit: "Güneş enerjisi alanındaki bilgi birikimimizi ve imkanlarımızı tüm Türkiye'ye taşıyacağız"



Toplantının açılış konuşmasını yapan Direktör Evren Evcit, sadece bu alana yatırım yapmakla kalmadıklarını, Türkiye'de güneş enerjisi uygulamalarının gelişmesi ve bir güneş enerjisi ekosistemi oluşturulmasını da kendilerine misyon edindiklerini söyledi.



Bu konuda birçok toplantı düzenlediklerini, Solar Zirvesi'nin bu konuda önemli bir kilometre taşı olacağına inandığını ifade eden Evcit sözlerini şöyle sürdürdü: "Artış hızına baktığımızda 2017, güneş enerjisinin tüm diğer kaynakları ilk olarak geçtiği yıl olmuştur. Kurulu güç 2025 itibariyle Rüzgar Enerjisini, 2030 yılında Hidroelektriği ve 2040 yılından önce de kömürü geride bırakacak. Ülkemizde de devletin bu konudaki yönlendirici rolüyle ve özel sektörün yatırımlarıyla güneş enerjisine dayalı kurulu güç 5 bin 63 MW'a ulaştı. Ülke olarak her geçen gün artan enerji ihtiyacımızı karşılamak için ithalata yönelmek durumunda kaldığımızı ve dolayısıyla kurlardaki hareketlere karşı korunaksız olduğumuzu düşündüğümüz güneş, elimizdeki yerli ve yenilenebilir en önemli enerji kaynağıdır. Biz bu sebeple Zorlu Enerji olarak düzenlediğimiz ya da katıldığımız her programda güneş enerjisi sistemlerinin gücünü anlatmaya çaba gösteriyoruz".



"Güneş enerjisi sistemlerine 360 derecelik bir bakış açısıyla yatırım yapıyoruz"



Ülke olarak özellikle çatı tarafında yüksek bir potansiyele sahip olunan bu alanda gerçek anlamda bir sıçrama yapılabilinmesi için bir ekosistem oluşturulması gerektiğini anlatıklarını vurgulayan Evcit, "Sürdürülebilirliği iş modelinin merkezine almış bir grubun parçası olarak hem daha iyi bir yaşam hayalinin gerçekleştirilmesi hem de elektrik fiyatlarının dengelenmesinde güneşin yegane çözüm olduğunu düşünüyoruz. Bu doğrultuda başta çatılara güneş panelleri kurulumu olmak üzere güneş enerjisi sistemlerine 360 derecelik bir bakış açısıyla yatırım yapıyoruz. Şu anda çatılar için Türkiye genelinde 20 noktada bulunan çözüm ortağı ağımızı Mayıs ayına kadar 50'ye çıkarmayı, 2019 sonuna kadar ise tüm illerimizi kapsamayı hedefliyoruz. Bölgelerinde Zorlu Enerji'nin çatılara yönelik tecrübesini uygun finansman çözümleri ile birlikte sunacak olan çözüm ortaklarımız, alanlarında yetkin, bölgelerine hakim ve Zorlu Enerji tarafından her türlü gerekli teknik ve ticari eğitimi almış ciddi firmalar arasından seçildi. Yakında çıkmasını beklediğimiz mahsuplaşma ile birlikte bireysel ve endüstriyel çatı pazarının 2019 yılı ikinci yarı itibarı ile hızlanacağını öngörüyoruz. Hedeflediğimiz güneş enerjisi ekosisteminin oluşması için sahip olduğumuz bilgi birikimini ve tüm imkanlarımızı Türkiye'nin dört bir yanını kapsayacak çözüm ortaklarımızla en uygun teknik ve finans çözümlerini bir araya getirerek sunacak ve sektöre güneşi getireceğiz. İnanıyorum ki bu toplantı yeni iş ortaklıkları geliştirerek bu ekosistemi oluşturma yolunda hepimize önemli bir katkı sağlayacak. Uzun dönemde hem ülkemiz hem bizler hem de daha yaşanabilir bir dünya hayal eden herkes kazanacaktır" dedi.



Solar Satış Müdürü Mehmet Özenbaş: "20 bin MW üzerinde küresel proje referansı ile dünyada, 500 MW üzeri ürünümüz ile Türkiye'de lideriz"



Toplantıda oldukça kapsamlı bir sunum yapan Satış Müdürü Mehmet Özenbaş, Zorlu Enerji olarak güneş enerji sistemlerine yönelik çok ciddi bir know how sahibi olduklarını, hayata geçirdikleri uygulamalar ve uluslararası iş ortaklıkları ile her geçen gün kendilerini geliştirmeye devam ettiklerini söyledi.



Ülkenin dört bir yanına yayılacak güneş enerjisi sistemleri ile bu pastayı hep birlikte daha da büyütebileceklerini dile getiren Özenbaş, sözlerini şöyle sürdürdü: "Zorlu Enerji olarak Türkiye'deki santrallerimizin yüzde 87'si yenilebilir enerji kaynaklarına dayanıyor. Bugün itibarıyla en temiz ve verimli enerji kaynaklarından biri olan güneş enerjisi sistemleri için 400 MW üzerinde kurulum için yatırım sürecimiz devam etmektedir. Bu konuda üst düzey teknolojiden tüm Türkiye'ye erişim ağına, tek noktadan satış sonrası hizmet ve garanti yönetiminden özel finansman seçeneklerine uzanan çok geniş bir yelpazede çözümler sunuyoruz. Membran tabanlı ve alüminyum çerçeveli güneş enerjisi panellerinin yerli üretimini gerçekleştiriyoruz. Ayrıca 26 ülkede First Solar PV ince film güneş panellerinin tek yetkili distribütörüyüz. Dünyanın önde gelen invertör ve O&M firmaları ile anlaşmalarımız mevcut. Bugün 20 bin MW üzerinde küresel proje referansı ile dünya lideri ve Türkiye'de kurulu 500 MW üzeri ürünümüz ile sektör lideriyiz. Özellikle çatılara güneş panellerinin kurulumunda çok önemli ve büyük çapta projelere imza attık. Osmaniye Organize Bölgesi'nde kurduğumuz dünyanın en büyük, tek noktada ince film çatısı bunun en güzel örneklerinden biri. Sanayide ürün birim maliyetinin en önemli kalemlerinden biri olan elektrik fiyatlarını sabitlemenin ve sıfırlamanın tek yeterli kaynağının güneş enerjisi olduğunu düşündüğümüzde önümüzde çok büyük fırsatlar var. Ülkemizin güneş enerjisindeki potansiyeli ve güneş enerjisi sistemlerinde maliyetlerin her geçen gün daha da azalıyor olması elimizi güçlendiriyor. Hep birlikte bu pastayı büyütebilir, ülkemizi güneş enerji sistemlerinde dünyanın önde gelen ülkelerinden biri haline getirebiliriz". - İSTANBUL

