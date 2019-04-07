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Zorlu Parkurda Renkli Görüntüler

1 saat önce

- Zorlu parkurda renkli görüntüler Uluslararası dağ bisikleti yarışlarına 350 sporcu katıldıGAZİANTEP - Gaziantep'te düzenlenen dağ bisikleti yarışlarına katılan 350 sporcu hazırlanan zorlu parkurda, dereceye girmek için pedal çevirdi.

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- Zorlu parkurda renkli görüntüler
Uluslararası dağ bisikleti yarışlarına 350 sporcu katıldı

GAZİANTEP - Gaziantep'te düzenlenen dağ bisikleti yarışlarına katılan 350 sporcu hazırlanan zorlu parkurda, dereceye girmek için pedal çevirdi. Hayli zorlanan sporcular, renkli görüntülere sahne oldu.
Dünya Bisiklet Birliği, Türkiye Bisiklet Federasyonu, Gaziantep Büyükşehir Belediyesi ve bir bisiklet firması sponsorluğunda "Uluslararası Gaziantep Dağ Bisikleti yarışları" Gaziantep'te Büyükşehir Belediyesi'ne ait Erikçe Macera Parkı Çocuk ve Gençlik Kamp Eğitim Merkezi'nde düzenlendi. Hazırlanan zorlu parkurlarda, 24 şehirden 350 sporcu yıldız erkekler, yıldız kadınlar, genç erkekler, genç kadınlar, masterlar 30+, 40+, 50+, elit bayanlar ve elit erkekler gibi toplam 10 kategoride yarıştı.
Yağmur nedeniyle zorlandılar
Sabahın erken saatlerinde Erikçe Macera Parkı Çocuk ve Gençlik Kamp Eğitim Merkezine gelen sporcular, yağmurlu hava nedeniyle ağır olan koşullarda daha da zorlandı. Zorluklara rağmen hedefe ulaşmak için pedal çeviren sporcular, renkli görüntülere de sahne oldu. Kıyasıya yarışan öğrenciler, parkurlarını tamamlayarak bitiş noktasına ulaştı.
Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Erikçe Macera Parkı Çocuk ve Gençlik Kamp Eğitim Merkezinde yapılan 'Gaziantep BB Mtb Cup kategorisindeki arazi sürüşü (Cross-Country) yarış parkurunda, yarışmacılar aynı anda pedal basarak, yonca yaprağı formunda hazırlanmış parkurda tur sayısına göre yarıştı. Ön hazırlıkları Gaziantep Büyükşehir Belediyesi'nin işbirliği ile tamamlanan parkurda, orman ve toprak yollardan oluşan olimpik parkurlarda koşuldu.
Sporcular, yarışma sonuncunda elde ettikleri puanlarla, olimpiyat oyunlarına gerekli şartları sağlamak için, Uluslararası Bisiklet Federasyonu tarafından belirlenen limitler ölçüsünde Yaz Olimpiyat Oyunları'na katılma hakkına sahip olacaklar.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 07.04.2019 06:47 Kaynak: İHA

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi, Gaziantep, Spor
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