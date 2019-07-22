Son Dakika Haberleri: Zorlu PSM 7. sezon programından ilk isimler açıklandı
Son Dakika Ekonomi Haber

Zorlu PSM 7. sezon programından ilk isimler açıklandı

1 saat önce

CMYLMZ – Diamond Elite Platinum Plus ile Cem Yılmaz, Alice Müzikali, çağdaş dans gösterisi Sutra, 21. yüzyılın en yetenekli bestecilerinden biri olarak tanımlanan, müzisyen ve prodüktör Nils Frahm Zorlu PSM'nin yeni sezonundaki konuklar arasında.

Zorlu PSM 7. sezon programından ilk isimler açıklandı, System.String[]
CMYLMZ – Diamond Elite Platinum Plus ile Cem Yılmaz, Alice Müzikali, çağdaş dans gösterisi Sutra, 21. yüzyılın en yetenekli bestecilerinden biri olarak tanımlanan, müzisyen ve prodüktör Nils Frahm Zorlu PSM'nin yeni sezonundaki konuklar arasında...
Cem Yılmaz, Ekonomi

Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi: 22.07.2019 12:07 
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



150 yıllık rüya projede sona yaklaşıldı! Ameliyat sırasında hayatını kaybetti! Mide bulandıran olay otopside ortaya çıktı Kazayla su borusunu kıran çiftçi içinden çıkanları görünce şaşkına döndü Suriyeli sığınmacıların sınır dışı işlemleri hız kazandı! 400 sığınmacı İdlib'e gönderildi

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 22.7.2019 01:19:45. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Zorlu PSM 7. sezon programından ilk isimler açıklandı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]