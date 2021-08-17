Zorlu PSM, 9. sezon prömiyerini dünyaca ünlü sanatçılarla kutlayacak - Son Dakika

Zorlu PSM'nin bu yıl "dünyan değişsin" mottosuyla düzenleyeceği dokuzuncu sezonu 17 Eylül'de başlayacak.

9. sezon prömiyeri kapsamında Zorlu PSM Turkcell Sahnesi'nde gerçekleştirilecek programda, İspanyol aşk şarkılarının buğulu sesi Buika, sahne alacak.

Dünya müziğine kendine özgü yorumuyla yeni bir tarz getiren ve milyonlarca hayranı bulunan İspanyol sanatçı, ilk kez Zorlu PSM'de Türk sevenleriyle bir araya gelecek.

İspanya'nın önde gelen çağdaş dans topluğu Compania Nacional de Danza de Espana'nın Johan Inger imzalı, "Benois de la Danse" ödüllü "Carmen" dans gösterisi, 24-25 Eylül tarihlerinde ilk kez Türkiye'de Zorlu PSM sahnesinde olacak.

Usta tenor Rolando Villazon ve genç soprano Fatma Said de klasik müzik ziyafetiyle ilk kez 9. sezon prömiyeri kapsamında Zorlu PSM'de müzikseverlerle buluşacak.

Opera dünyasının "süper starı" olarak adlandırılan Rolando Villazon ve usta yorumuyla beğeni kazanan Fatma Said'e Cemi'i Can Deliorman şefliğinde Gedik Filarmoni Orkestrası'nın eşlik edeceği konser, 30 Eylül'de Zorlu PSM Turkcell Sahnesi'nde gerçekleştirilecek.

Klima santrallerinde taze hava ile çalışan, virüs ve bakterilere karşı korunmada en etkili yöntem olarak öne çıkan UVC (Ultraviyole) teknolojisini kullanan Zorlu PSM'de tüm etkinlikler, Kovid-19 tedbirleri kapsamında fiziki mesafe ve hijyen önlemleri doğrultusunda yapılacak.