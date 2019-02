Zorlu Psm'den Dot İş Birliği!

Murat Daltaban yönetmenliğinde sezon boyunca sahnede olacak oyunun prömiyerine sanat dünyasından aralarında İlker Kaleli, Uğur Polat, Bülent Emrah Parlak, Cansel Elçin, Zeynep Tuğçe Bayat, Selen Uçer ve Özge Borak'ın da bulunduğu birçok isim katıldı. "Bırak İçeri Gireyim"in önümüzdeki temsillerinin biletleri, biletix.com ve Zorlu PSM Biletix gişelerinde satışta!

Ajvide Lindqvist'in çok satan romanı ve senaryosunu da kaleme aldığı ödüllü kült film "Let The Right One In", ilk olarak sinema ve televizyon filmlerinin yanı sıra birçok tiyatro oyununaimza atmış Jack Thorne tarafından sahneye uyarlandı. Aynı adı taşıyan oyun, Murat Daltaban yönetmenliğinde Zorlu PSM Turkcell Platinum Sahnesi'nde sezon boyunca izleyicilerle buluşacak.

"Bırak İçeri Gireyim", öteki olmanın ağırlığını farklı biçimlerde taşıyan iki çocuk Oskar ve Elias'ın hikayesini konu alıyor. Oskar, zorbalıkla baş etmeye çalışan bir çocuk. Elias ise Oskar'ın yan dairesine taşınan gizemli, sonsuz bir yaşamın içine hapsolmuş, uzun yıllardır aynı yaşta yaşayan biri. Peş peşe yaşanan gizemli çocuk cinayetlerinin gölgesinde kalmış bir banliyö mahallesinde, dehşet verici ve dokunaklı bir ilk aşk hikâyesinin sunulduğu oyun, Atakan Akarsu, Begüm Akkaya, Selçuk Borak, Baran Can Eraslan, Uygar Özçelik, Meriç Rakalar, Şirin Kılavuz Sevinç, Tan Temel, Umutcan Ütebay'ı aynı sahnede buluşturuyor.