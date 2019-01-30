Son Dakika Haberleri: Zorlu Psm'nin Yeni Mekanı "Touche" Açıldı

Zorlu Psm'nin Yeni Mekanı "Touche" Açıldı

23 dakika önce

Zorlu PSM'nin yeni etkinlik mekanı Touche, Kerem Görsev konseriyle açıldı.

Zorlu Psm'nin Yeni Mekanı
Zorlu PSM'nin yeni etkinlik mekanı Touche, Kerem Görsev konseriyle açıldı.

Açılışta konuşan Zorlu PSM Genel Müdürü Murat Abbas, New York ve Londra gibi, dünyanın çeşitli yerlerindeki önemli caz kulüplerini örnek aldıklarını belirterek, "Umarım kafamızdaki plana uygun bir yol haritası çizebiliriz. Burayı haftada iki gün komedi kulübü, diğer günlerde de ağırlıklı olarak caz kulübü olarak kullanmak şu andaki plan. 12 Şubat'ta bu sene üçüncüsünü gerçekleştireceğimiz PSM Caz Festivali'nin de programını burada açıklayacağız. Caz festivali kapsamında da burada çok yoğun bir program müzikseverleri bekliyor olacak." dedi.

Yerli sanatçıların yanı sıra yabancı isimlerin de Touche'de sahne alacağının altını çizen Abbas, şubat ayının ilk günleriyle birlikte etkinliklerin yapılmaya başlayacağını dile getirdi.

Etkinlikte sahne alan ünlü caz piyanisti Kerem Görsev de kendi eserlerinin yanı sıra "Speak Low" isimli ünlü eseri de yorumladı.

Elif Çağlar Muslu'nun solist olarak yer aldığı konserde Görsev'e, davulda Ferit Odman, kontrbasta Kağan Yıldız ve saksafonda Engin Recepoğulları'ndan oluşan topluluğu eşlik etti.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 30.01.2019 03:39 Kaynak: AA

Londra, New York, Kerem Görsev, Güncel
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