Zorlu Psm, Renkli Programıyla Sanatseverleri Bekliyor

Tom Odell, büyüleyici sesi ve romantik şarkılarıyla bu hafta Zorlu PSM'de!

Zorlu PSM'nin yoğun ilgi gören prodüksiyonları Bırak İçeri Gireyim, Gerçek, Gece Sempozyumu ve Damdaki Kemancı izleyici karşısına çıkıyor. Adeta yıldızlar geçidine sahne olan, BKM, Zorlu PSM ve id ortak yapımı Alice Müzikali, temsillerine devam ediyor. Turkcell Sahnesi İngiltere müzik sahnesinin büyüleyici seslerinden Tom Odell'e; Cihat Aşkın'ın "Türk Valsleri" projesine; mor ve ötesi'nin çok özel "Senfonik" performansına ve Vestel Gururla Yerli Konserleri kapsamında Yalın ve Duman'a kapılarını açacak. Romantik şarkıların sesi Jay-Jay Johanson; Royal Opera House Gösterimleri kapsamında Çaykovski'nin en iddialı operalarından Maça Kızı; Radyo Eksen'in sunumuyla, Nirvana Tribute Band'in katılımıyla gerçekleşecek Kurt Cobain Doğumgünü Kutlaması Studio'da olacak. Zorlu Çocuk Tiyatrosu prodüksiyonu Hayal Çalan Cadı, Turkcell Platinum Sahnesi'nde minik tiyatroseverlerle buluşacak.

BIRAK İÇERİ GİREYİM (LET THE RIGHT ONE IN)// 15 ŞUBAT 2019// TURKCELL PLATINUM SAHNESİ// 20.30

Zorlu PSM'nin DOT iş birliğiyle hayata geçirdiği, Ajvide Lindqvist'in çok satan romanı ve senaryosunu da kaleme aldığı kült film "Let the Right One In"in sahne uyarlaması "Bırak İçeri Gireyim", Turkcell Platinum Sahnesi'nde tiyatroseverlerle buluşuyor. İlk olarak Jack Thorne tarafından Londra'da Royal Court Theatre için sahneye uyarlanan, seyirci ve eleştirmenlerden büyük ilgi ilgi gören oyun, Zorlu PSM prodüksiyonuyla, Murat Daltaban yönetmenliğinde sezon boyunca Zorlu PSM sahnesinde olacak.

Bilet Fiyatları: 1. Kategori – 110 TL// 2. Kategori – 80 TL// Öğrenci – 50 TL

ALICE// 20 – 21 ŞUBAT 2019// TURKCELL SAHNESİ// 21.00

Lewis Carroll tarafından yazılan ve bugüne kadar 174 dile çevrilerek edebiyatın eşsiz eserlerinden biri olma özelliğine sahip "Alice Harikalar Diyarında", Serdar Biliş'in yönetmenliğinde, Beyhan Murphy'nin koreografisi ile çağdaş bir müzikal uyarlama olarak Zorlu PSM'de! "Alice" müzikalinde Serenay Sarıkaya "Alice" olarak, Ezgi Mola "Kraliçe", Enis Arıkan "Tavşan", Merve Dizdar "Kedi", İbrahim Selim "Kral", Şükrü Özyıldız ise "Şapkacı" rolü ile başrolleri paylaşıyor. Müzikal; BKM, Zorlu PSM ve id ortak yapımcılığında, dünya sahnelerinin büyük prodüksiyonlarına ev sahipliği yapan Zorlu PSM Turkcell Sahnesi'nde izleyicisiyle buluşuyor.

Bilet Fiyatları: 1.Kategori – 223 TL// 2.Kategori – 192 TL// 3. Kategori – 140 TL// 4. Kategori – 110 TL// 5. Kategori – 98 TL// VIP – 264 TL

GERÇEK// 22 ŞUBAT 2019// TURKCELL PLATINUM SAHNESİ// 20.30

Zorlu PSM ve Talimhane Tiyatrosu iş birliğiyle sahneye konan "Gerçek", Şubat ayında da tiyatroseverlerin hafızalarına kazınacak performanslarla seyirci karşısına çıkıyor. Mehmet Ergen yönetmenliğinde sahnelenen oyunun oyuncu kadrosunda Kubilay Tunçer, Levent Üzümcü, Neslihan Yeldan ve Özge Özder bulunuyor.

Bilet Fiyatları: 1. Kategori – 100 TL// 2. Kategori – 80 TL// Öğrenci – 50 TL

GECE SEMPOZYUMU// 19 - 20 ŞUBAT 2019// SKY LOUNGE// 21.00

Flaman Kraliyet Tiyatrosu yönetmenlerinden Mesut Arslan'ın yönetmen koltuğunda oturduğu; Güven Kıraç, Derya Alabora, Serhat Kılıç ve Mert Fırat gibi usta oyuncuların rol aldığı Gece Sempozyumu, Türkiye'de daha önce eşi benzeri görülmemiş bir tiyatro deneyimi sunuyor.

Bilet Fiyatları: Tam– 90 TL//Öğrenci– 60 TL

DAMDAKİ KEMANCI// 20 – 21 ŞUBAT 2019// TURKCELL PLATINUM SAHNESİ// 20.30

Broadway'de en uzun süre sahnelenen 15 eserden biri olan Damdaki Kemancı müzikali, Talimhane Tiyatrosu iş birliğinde Zorlu PSM prodüksiyonuyla izleyicilerle buluşmaya devam ediyor. Değerli oyuncu Binnur Kaya ve devlet tiyatrolarının önemli isimlerinden Mehmet Ali Kaptanlar'ın başrollerini paylaştığı sevilen müzikal, kalabalık oyuncu kadrosuyla Şubat ayında da Zorlu PSM'de.

Bilet Fiyatları: 1. Kategori: 120 TL/ 2.Kategori: 100 TL/ 3.Kategori: 85 TL/ 4.Kategori: 70 TL/ 5.Kategori: 60 TL/ 6. Kategori: 40 TL (Kısıtlı görüş)

TOM ODELL// 18 ŞUBAT 2019// TURKCELL SAHNESİ "SAHNE ÜSTÜ AYAKTA"// 20.00

"Another Love" şarkısıyla listeleri alt üst eden İngiliz şarkıcı ve söz yazarı Tom Odell, Jubilee Road turnesi kapsamında yeniden Zorlu PSM'ye konuk oluyor. Büyük ses getiren ilk stüdyo albümünü 2013'te piyasaya süren genç yetenek, bu zamana kadar Elton John, Billy Joel ve Rolling Stones gibi isimlerlerle turneye çıktı. Geçtiğimiz sezonda Zorlu PSM'de duygusal melodileri ve büyülü sesiyle binlerce hayranına unutulmaz anlar yaşatan Tom Odell, yepyeni bir performansla Turkcell Sahnesi'nde olacak.

Kapı Açılış: 20.00

Tom Odell: 21.00

Bilet Fiyatları: Tam 130 TL// Etkinlik öncesi kapı satışı – 150 TL

JAY-JAY JOHANSON// 15 ŞUBAT 2019// STUDIO// 20.30

Kendine özel bir incelikle türleri eriten, trip-hop, synthpop ve elektronik müziğin yenilikçi birleşiminde yer alan İsveçli şarkıcı ve söz yazarı Jay-Jay Johanson, Zorlu PSM'de sevenleriyle buluşuyor. Jay-Jay Johanson, şarkılarında yavaş yavaş tırmandırdığı downbeat, trip-hop ve electro-pop ritimleri ile adeta film-noir estetiğinde kendine has, imza sound'unu Studio'ya taşıyacak.

Kapı Açılış: 20.30

Jay-Jay Johanson: 21.30

Bilet Fiyatları: Tam – 75 TL// Öğrenci – 55 TL// Kapıda 90 TL

CİHAT AŞKIN "TÜRK VALSLERİ"// 15 ŞUBAT 2019// TURKCELL SAHNESİ// 20.30

Bu toprakların kemancısı olarak işaret edilen keman virtüözü Cihat Aşkın, yeni albüm projesi "Türk Valsleri" ile 15 Şubat akşamı Zorlu PSM'ye konuk oluyor. Allaturca Music iş birliğiyle gerçekleşecek gecede aralarında Hakan Aysev ve Görkem Ezgi Yıldırım'ın da bulunduğu değerli konuklar sahnede olacak.

Kapı Açılış: 20.30

Etkinlik Başlangıç: 21.00

Bilet Fiyatları: 1. Kategori - Tam 150 TL, Öğrenci 112.50 TL// 2. Kategori - Tam 120 TL, Öğrenci 90 TL// 3. Kategori - Tam 100 TL, Öğrenci 75 TL// 4. Kategori - Tam 80 TL Öğrenci 60 TL// 5. Kategori - Tam 60 TL, Öğrenci 45 TL// 6. Kategori - Tam 40 TL, Öğrenci 30 TL

ZORLU ÇOCUK TİYATROSU: HAYAL ÇALAN CADI// 16 - 17 ŞUBAT 2019// TURKCELL PLATINUM SAHNESİ// 12.00

Müziğin, dansın, sihrin bilimle temellendirildiği oyun Hayal Çalan Cadı, önyargılara dair eğitici bir hikayeyi keyifli bir anlatımla çocuklara sunuyor.

Bilet Fiyatları: 1. Kategori - 20 TL// 2. Kategori -10 TL

mor ve ötesi SENFONİK// 16 ŞUBAT 2019// TURKCELL SAHNESİ// 20.30

Zorlu PSM, 16 Şubat akşamı çok özel bir konsere ev sahipliği yapmaya hazırlanıyor. Rock müzik sahnemizin en önemli oluşumlarından mor ve ötesi, geçtiğimiz sonbaharda ilk defa seyirciyle buluşturdukları "senfonik" projesiyle Turkcell Sahnesi'ne konuk oluyor. Hafızalara kazınacak bu performansta gruba şef Orçun Orçunsel yönetimindeki Avrasya Filarmoni Orkestrası ve şef Masis Aram Gözbek yönetimindeki Magma Filarmoni Korosu eşlik edecek.

Kapı Açılış: 20.30

Etkinlik Başlangıç: 21.00

Bilet Fiyatları: 1.Kategori: Tam – 400 TL, Öğrenci – 300 TL// 2.Kategori: Tam – 250 TL, Öğrenci – 187.50 TL// 3.Kategori: Tam – 200 TL, Öğrenci – 150 TL// 4.Kategori: Tam – 150 TL, Öğrenci – 112.50 TL// 5.Kategori: Tam – 110 TL, Öğrenci – 82.50 TL// 6.Kategori: Tam – 90 TL, Öğrenci – 67.50 TL

ROYAL OPERA HOUSE GÖSTERİMLERİ: MAÇA KIZI// 18 ŞUBAT 2019// STUDIO// 19.00

Çaykovski'nin en iddialı operalarından Maça Kızı (The Queen of Spades), Royal Opera House Gösterimleri kapsamında Zorlu PSM Studio ekranında. Acı çeken bir sanatçının çarpıcı bir portresi ve gotik hikaye anlatımının sürükleyici bir örneği olarak Maça Kızı, Stefan Hemş yönetmenliğinde sanatseverlerle buluşuyor.

Bilet Fiyatları: Tam - 40 TL// Öğrenci - 20 TL

VESTEL GURURLA YERLİ KONSERLERİ: YALIN// 19 ŞUBAT 2019// TURKCELL SAHNESİ// 20.30

Aşk şarkıları denince Türkiye müzik sahnesinde akla gelen ilk isimlerden Yalın, Atlantis Yapım iş birliğiyle gerçekleştirilen Vestel Gururla Yerli Konserleri kapsamında Zorlu PSM'ye geliyor. Sürprizlerle dolu bir konser hazırlayan sanatçı, konserde büyük ses getiren son teklisi "Sensiz Ben Ne Olayım"ın yanı sıra klasikleşen şarkılarını da sevenleri için seslendirecek.

Kapı Açılış: 20.30

Yalın: 21.00

Bilet Fiyatları: 1.Kategori – 180 TL// 2.Kategori – 150 TL// 3.Kategori – 130 TL// 4.Kategori – 115 TL// 5.Kategori – 85 TL// 6.Kategori – 60 TL

RADYO EKSEN SUNAR: KURT COBAIN DOĞUM GÜNÜ KUTLAMASI "NIRVANA TRIBUTE BAND// 20 ŞUBAT 2019// 20.30

Birçok eleştirmen tarafından gerçek Nirvana tecrübesine en yakın deneyim olarak nitelendirilen Nirvana Tribute Band, Kurt Cobain'i ve Nirvana'yı anmak için 20 Şubat'ta Studio'da! Performans öncesi ve sonrasında ise Radyo Eksen DJ'leri kabinin başında Kurt Cobain'in doğum gününü kutlayacak.

Kapı Açılış – Radyo Eksen DJ'leri: 20.30

Nirvana Tribute Band: 21.30

Radyo Eksen DJ'leri: After

Bilet Fiyatları: Tam - 50 TL// Öğrenci - 30 TL

VESTEL GURURLA YERLİ KONSERLERİ: DUMAN// 22 ŞUBAT 2019// TURKCELL SAHNESİ "SAHNE ÜSTÜ AYAKTA"// 20.00

Rock müzik sahnesinin en sevilen gruplarından Duman, 22 Şubat akşamı Atlantis Yapım iş birliğiyle gerçekleşen Vestel Gururla Yerli Konserleri kapsamında Zorlu PSM'de! Konserlerine hız kesmeden devam eden grup, "Aman Aman", "Seni Kendime Sakladım", "Yanıbaşımdan" gibi kültleşen şarkılarını Turkcell Sahnesi'ne taşıyacak.

Kapı Açılış: 20.00

Duman: 21.00

Bilet Fiyatları: Tam – 100 TL// Öğrenci – 70 TL

Zorlu PSM Hakkında - www.zorlupsm.com

Kültür sanat hayatının buluşma noktası Zorlu PSM 5. yaşını kutluyor. Bugüne kadar, dünyaca ünlü gösterilerden alanında en iyi sanatçılara, Broadway müzikallerinden, tiyatro oyunlarına; DJ performanslarından, konserlere; sergilerden, film gösterimlerine, partilere ve festivallere 5 bin etkinlikte 2 milyon sanatseveri ağırlayan Zorlu PSM, her sezon daha da güçlendirdiği altyapısı ve çeşitlendirdiği programıyla sanatsever ziyaretçilerini ağırlamaya devam ediyor.

Zorlu PSM açılışından bu yana 2.202 kişilik kapasitesi ve zenginleştirilmiş akustik özelliğine sahip Turkcell Sahnesi ve yine aynı sahnede oluşturduğu yeni "Sahne Üstü Ayakta" konseptinde eş zamanlı 3.200 kişi ağırlarken, hem oturmalı hem ayakta konser izleme imkanı sunan "Hibrid" düzen ile de İstanbul'un kışlık konser mekanı ihtiyacına da cevap vermeye devam ediyor. Doğal akustik özelliğiyle tasarlanan 717 kişi kapasiteli Turkcell Platinum Sahnesi, 1.000 kişi kapasitesiyle Zorlu PSM'nin muhteşem atmosferinin yaz aylarında açık havaya taşınmasını sağlayan Amfi , oturmalı 120 kapasiteli Touché ve bugüne kadar birçok davet ve etkinliğe ev sahipliği yapmış olan 750 kişi kapasiteli Sky Lounge ve 5,200 m2'lik fuaye alanları ile Zorlu PSM sanat ile kendini ifade etmek isteyen herkese farklı olanaklar sunuyor. Lezzetli menüsüyle Turkcell Sahnesi'nin fuaye alanında bulunan Cheers, etkinlikler öncesi ve sonrasında sanatseverlerin favori mekanı olmaya devam ediyor.