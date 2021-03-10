SPOR Zorlu şampiyona tamamlandı; bazı sporcular bitiş çizgisinde yere yığıldı - Son Dakika

SPOR Zorlu şampiyona tamamlandı; bazı sporcular bitiş çizgisinde yere yığıldı

10.03.2021 14:46

BOLU'nun Gerede ilçesinde düzenlenen Kayaklı Koşu Türkiye Şampiyonası sona erdi.

BOLU'nun Gerede ilçesinde düzenlenen Kayaklı Koşu Türkiye Şampiyonası sona erdi. Zorlu parkurda bazı sporcular bitiş çizgisini geçtikten sonra yere yığıldı. Sporculardan dereceye girenler madalyalarını törenle aldı.

Türkiye Kayak Federasyonu'nun 2021 yılı faaliyet programında yer alan Kayaklı Koşu Türkiye Şampiyonası, yapılan madalya töreni ile tamamlandı. Gerede ilçesindeki Arkut Kayaklı Koşu Merkezi'nde 23 ilden 214 sporcunun katılımıyla gerçekleşen şampiyonanın ikinci günü de heyecanlı mücadelelere sahne oldu. Sporcular parkurda zor anlar yaşadı. Bazı sporcular bitiş çizgisini geçtikten sonra yere yığıldı. Şampiyonada, 7 kategoride yarışan kadın ve erken sporculardan dereceye giren kayakçılar, yarışların ardından düzenlenen törenle madalyalarını aldı.

"ULUSLARARASI ARENADA BAŞARI GÖSTERECEĞİMİZE İNANIYORUM"

Kayak Federasyonu Başkanı 'İsmail Oto, şampiyona ile ilgili bilgiler vererek, "23 ilden 220 sporcudan fazla sporcu var. Burada yarıştılar. Bunlar 1 yılın yorgunluğu. Pandemiden dolayı sıkıntılar çektik. Spor dalımız sıkıntılar çekti. Çok şükür başarıyla tamamladık. Yolumuza devam ediyoruz. İleriki yıllarda daha güzel şeyler olacak. Bizim bu sene yaptığımız kayaklı koşu şampiyonalarında hiçbir koronavirüs vakasına rastlanmadı. Önlemleri alıyoruz. Bakanlıkların genelgelerine uyuyoruz. Mesafeyi koruyoruz. Bizim sporumuzda zaten korunma var. İyi giyinme şartları var. Dikkat etmek zorundayız. Bunu da başarıyla tamamladık. Şampiyona çok güzel oldu. Buraya gelmek bile çok zor. Elemelerden geçerek geliyor sporcular. Hepsi canla başla mücadele ettiler. Önümüzdeki günlerde ışık saçacaklarını düşünüyorum. Disiplinli çalışmaya devam edersek uluslararası arenada başarı göstereceğimize inanıyorum" dedi.

SPOR Zorlu şampiyona tamamlandı; bazı sporcular bitiş çizgisinde yere yığıldı
SPOR Zorlu şampiyona tamamlandı; bazı sporcular bitiş çizgisinde yere yığıldı
SPOR Zorlu şampiyona tamamlandı; bazı sporcular bitiş çizgisinde yere yığıldı
SPOR Zorlu şampiyona tamamlandı; bazı sporcular bitiş çizgisinde yere yığıldı
SPOR Zorlu şampiyona tamamlandı; bazı sporcular bitiş çizgisinde yere yığıldı
SPOR Zorlu şampiyona tamamlandı; bazı sporcular bitiş çizgisinde yere yığıldı
SPOR Zorlu şampiyona tamamlandı; bazı sporcular bitiş çizgisinde yere yığıldı
SPOR Zorlu şampiyona tamamlandı; bazı sporcular bitiş çizgisinde yere yığıldı
SPOR Zorlu şampiyona tamamlandı; bazı sporcular bitiş çizgisinde yere yığıldı
SPOR Zorlu şampiyona tamamlandı; bazı sporcular bitiş çizgisinde yere yığıldı
SPOR Zorlu şampiyona tamamlandı; bazı sporcular bitiş çizgisinde yere yığıldı
SPOR Zorlu şampiyona tamamlandı; bazı sporcular bitiş çizgisinde yere yığıldı
SPOR Zorlu şampiyona tamamlandı; bazı sporcular bitiş çizgisinde yere yığıldı
SPOR Zorlu şampiyona tamamlandı; bazı sporcular bitiş çizgisinde yere yığıldı
SPOR Zorlu şampiyona tamamlandı; bazı sporcular bitiş çizgisinde yere yığıldı

Türkiye Kayak Federasyonu, Türkiye, Gerede, Kayak, Spor, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Spor SPOR Zorlu şampiyona tamamlandı; bazı sporcular bitiş çizgisinde yere yığıldı - Son Dakika Spor


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