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Zorlu Tekstil’den salgın sonrası için çıkış formülü!
1 saat önce
Koronavirüs nedeni ile içinde bulunulan dönemi çok boyutlu bir süreç olarak tanımlayan Zorlu Tekstil Grubu Başkanı Necat Altın, "Bu süreçten ancak işbirliği, dayanışma ve birlikte değer yaratarak çıkalabiliriz" dedi.
Koronavirüs nedeni ile içinde bulunulan dönemi çok boyutlu bir süreç olarak tanımlayan Zorlu Tekstil Grubu Başkanı Necat Altın, "Bu süreçten ancak işbirliği, dayanışma ve birlikte değer yaratarak çıkalabiliriz" dedi.
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21.04.2020 06:02:44. #1.13#
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