Zorlu Töre Başarılı İşadamı Metin Liçis ile Bir Araya Geldi Cumhuriyet Meclisi Başkanı Zorlu Töre, KKTC'de ciddi istihdam sağlayan başarılı iş insanı Metin Liçis ile görüştü. Töre, bölgede çok ciddi yatırımlara imza atan ve bünyesinde çoğunluğu bilgisayar mühendisi olmak üzere yüzlerce kalifiye personele iş imkanı sağlayan MBL Teknoloji Direktörü iş insanı Metin Liçis'ten projeleri hakkında bilgi aldı. Zorlu Töre Başarılı İşadamı Metin Liçis ile Bir Araya Geldi. Cumhuriyet Meclisi Başkanı Zorlu Töre bugün KKTC'de ciddi yatırımlarda bulunan başarılı iş insanı Metin Liçis'i kabul etti. İkili bölgedeki istihdam kaynakları ve projeler hakkında fikir alışverişinde bulundu. Zorlu Töre, Metin Liçis'in ziyaretinden duyduğu memnuniyeti dile getirerek KKTC'de yapılan yatırımlar ve istihdamlar hakkında kendisinden bilgi aldı.

İnovatif iş insanı Metin Liçis ziyaretinde yaptığı konuşmada, şirketin diğer ortağı Bülent Liçis ile birlikteKKTC'de üretilip dışarı ihraç edilen Fintech Teknolojisi ve Siber Güvenlik alanlarında KKTC'de yatırımlarının küçümsenemeyecek kadar büyük olduğunu belirterek ayrıca sahibi olduğu teknoloji firması MBL Teknoloji'nin KKTC'yi uluslararası teknoloji fuarlarında KKTC bayrakları ile hazırlanan standlarında başarıyla temsil ettiğini aktardı. Liçis ayrıca, KKTC firması olarak katıldıkları uluslararası fuarlarda elde ettikleri başarılardan da bahsetti. Metin Liçis ortağı Bülent Liçis ile birlikte uluslararası firmalar ile Asya ve Güney Kıbrıs'ta faaliyet gösteren firmalardan talep aldıklarını, KKTC'nin tanınmasına katlı sağlamaktan ve uluslararası alanda başarılı bir teknoloji firması olmaktan gurur duyduklarını belirtti. Zorlu Töre Memnuniyet Duyduğunu Söyledi KKTC Cumhuriyet Meclisi Başkanı Zorlu Töre ise başarılı işadamı Metin Liçis'in KKTC'ye olan ekonomik katkıları ve istihdam olanakları ile yaratmış olduğu iş imkanlarından duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Töre, KKTC'yi uluslararası alanda ve uluslararası fuarlarda KKTC bayraklı teknoloji standları ile başarıyla temsil edilmesinin KKTC'nin teknolojik alanda da büyüdüğünün ve geliştiğinin bir göstergesi olduğunu vurgulayarak işadamı Metin Liçis'in ziyaretinden duyduğu memnuniyeti bir kez daha dile getirerek başarılı girişimlerinin devamını dilediğini ifade etti. Başarılı İş İnsanı Metin Liçis'in ayrıca kendi yazılarından oluşan ve yazılarının dört farklı dilde tercümeleri olan bir blog sitesi de bulunmaktadır.