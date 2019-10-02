Son Dakika Haberleri: Zorlu ulaşımı olan köylerin yol güzergahlarında değişiklik
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Zorlu ulaşımı olan köylerin yol güzergahlarında değişiklik

17 dakika önce

Batman'ın Sason ilçesinin en ücra köyleri olan Aykonak ile Bayramlar köy yollarında bulunan rampa ve keskin virajlardaki zorlukları aşmak için köy yolları güzergahları değiştirildi.

Zorlu ulaşımı olan köylerin yol güzergahlarında değişiklik, System.String[]

Batman'ın Sason ilçesinin en ücra köyleri olan Aykonak ile Bayramlar köy yollarında bulunan rampa ve keskin virajlardaki zorlukları aşmak için köy yolları güzergahları değiştirildi.


Sason'un en ücra köyleri olan Bayramlar ve Aykonak köylerinde kış öncesi onarma ve betonarme çalışmaları başlatan Sason Kaymakamlığı, köy yollarının dik rampa ve keskin virajlardan oluşmasından kaynaklanan zorlu yolu daha kolay ulaşıma kavuşturmak için belirlenen yeni güzergah üzerinden yeni yol açma çalışmaları başlattı. Çalışmalara ilişkin kaymakamlıktan yapılan açıklamada, ilçeye bağlı en ücra iki köyüne daha rahat ulaşım sağlanması için mevcut yol güzergahı değiştirilerek yeni bir güzergah üzerinden ulaşımın sağlanası için çalışmaların başlatıldığı ve akabinde de köy yollarında betonarme çalışmaları yapılacağı belirtildi. - BATMAN

Batman, Sason, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 02.10.2019 01:00 Kaynak: İHA
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