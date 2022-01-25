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Zorlu yeşil soğan hasadının yükünü kadınlar çekiyor - Son Dakika

Zorlu yeşil soğan hasadının yükünü kadınlar çekiyor

25.01.2022 11:33
Zorlu yeşil soğan hasadının yükünü kadınlar çekiyor

Mersin'in merkez Toroslar ilçesinde devam eden yeşil soğan hasadında, çalışanların çoğunluğunu kadınlar oluşturuyor.

Mersin'in merkez Toroslar ilçesinde devam eden yeşil soğan hasadında, çalışanların çoğunluğunu kadınlar oluşturuyor.

Toroslar ilçesine bağlı Kaşlı, Düğdüören ve Dorukkent mahallelerindeki çok sayıda hanenin geçim kaynağı olan yeşil soğanda hasat devam ediyor.

İlçedeki 3 mahalleden 400 kadar kadın, hasat döneminde hummalı bir çalışmaya giriyor.

Tohumu ekim ayında toprakla buluşturulan yeşil soğanda, aralıkta başlayan ve nisana kadar devam eden hasat sürecinde, tarlalarda çalışan kadınlara az sayıda geçici tarım işçisi eşlik ediyor.

Sabah ev işlerini tamamladıktan sonra tarlaya gelen kadınlar toplanan ürünleri çamurundan temizleyerek deste haline getiriyor. Erkek çalışanların yardımıyla yıkama havuzlarında temizlenen yeşil soğanlar Türkiye'nin birçok iline gönderiliyor.

Günlerinin bir bölümünü yeşil soğan hasadı yaparak geçiren kadınlar, günlük ortalama 100-150 lira kazanıyor.

"Bu iş zorla yapılmaz, gönüllü yapılır"

68 yaşındaki Zeynep Boz, AA muhabirine, 25 yıldır yeşil soğan hasadı yaptığını söyledi.

Ailece bu işle uğraştıklarını dile getiren Boz, hasat döneminde yoğun bir çalışma içerisine girdiklerini aktardı.

Evde boş oturmaktansa tarlaya gelip çalışmanın kendisine iyi geldiğini belirten Boz, şöyle konuştu:

"Geçimimi yeşil soğan hasadı ile sürdürüyorum. Burada kazandığımla 4 oğlumu evlendirdim. Evlerini yaptım. Ailece bu işle uğraşıyoruz. Bir oğlumun tarlasına gidiyorum, bir kızımın. Soğan soyuyorum. Çocuklarımla burada vakit geçiriyorum, sohbet ediyorum. Evimin işlerini bitirince tarlalara geliyorum, çocuklara bir yardımım, katkım olsun. Onların yükleri fazla. Bu işi yaptığım için gurur duyuyorum. Her şeyimi bu soğan hasadından yaptım. Didindim, el emeğiyle çalıştık. Bu iş zorla yapılmaz, gönüllü yapılır. Ben severek geliyorum."

Kadınlardan 90 yaşındaki Döndü Karşılayan da uzun yıllar hayvancılıkla uğraştıktan sonra ailece yeşil soğan hasadına başladıklarını anlattı.

Evinin ihtiyaçlarını soğan hasadında çalışarak kazandığını kaydeden Karşılayan, "Evde de bulaşık yıkarız, yemek yaparız. Burada da yeşil soğan. Oturduğum yerde yeşil soğan soyuyorum. Sabah erkenden gelir başlarız. Herkes kendine çalışır, burada çalışıyorum ekmeğini yiyorum. Çalışmazsan kim ne verir? Çalışıyoruz işte... Benim için bu zor değil. Çocuklar tarladan çekiyor soğanı önüme getiriyor, ben de soyuyorum. Gençler de benim gibi çalışsın, hayırsızlık etmesin." ifadelerini kullandı.

"Çamurla, toprakla savaşıyoruz"

Ayşe Boz da yeşil soğan hasadına çok erken saatlerde başladıklarını belirterek, tarlada hummalı bir çalışmaya girdiklerini ifade etti.

İşini severek yaptığını anlatan Boz, "Çamurla, toprakla savaşıyoruz. Hasatta soğan çekiyoruz, yıkıyoruz, dirgen vuruyoruz. Her işi yapıyoruz. Zor olsa da geçim için yapıyoruz. Buradaki kazancımla hayvanlarımıza yem alıyoruz, borçlarımızı ödüyoruz, kocama katkıda bulunuyorum. Gurur duyuyorum. Yağmurda, çamurda zor oluyor. Evde oturmaktansa buraya gelip çalışıyoruz. Ortamımız güzel, akrabalarımızla bu işi yapıyoruz. Bu iş severek, isteyerek yapılır. Bu seneki hasat iyi. Buna şükür." diye konuştu.

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Dorukkent, Toroslar, Mersin, Hasat, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Zorlu yeşil soğan hasadının yükünü kadınlar çekiyor - Son Dakika


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