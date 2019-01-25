Zorlu Yolculuğu Eğlenceye Dönüştürüyorlar

Muş'ta köylüler, yazın hayvanları için yüksek kesimlerde toplayıp biriktirdikleri otları, kışın kızaklarla köye götürüyor.

Muş'ta köylüler, yazın hayvanları için yüksek kesimlerde toplayıp biriktirdikleri otları, kışın kızaklarla köye götürüyor.



Merkeze bağlı Karabey köyünün Boğaz mezrası sakinleri, yazın hayvanları için yüksek kesimlerde topladıkları otları kümeler halinde biriktiriyor.



Köylüler, kışın bu otları kızaklarla zorlu bir yolculuğun ardından köy ve mezraya indiriyor. Çocuklar da ot yüklü kızaklarla karda kayarak bu zorlu yolculuğu eğlenceye dönüştürüyor.



Köy sakinlerinden Cesim Kaya, AA muhabirine, kırsal kesimde yaşadıkları için özellikle kışın güçlük çektiklerini söyledi.



Yazın yüksek ve engebeli arazide hayvanları için tırpanla ot biçtiklerini anlatan Kaya, "Bu otları 4 kilometrelik mesafede kızakla taşıyoruz. Bu işi köylülerle imece usulü yapıyoruz." dedi.



Mahmut Kaya, topladıkları otları arazi engebeli olduğu için yazın taşıyamadıklarını, kışın gelmesiyse kızaklarla bu işlemi gerçekleştirdiklerini ifade etti.



Yazın otları yüksek bir yerde biriktirdiklerini anlatan Kaya, "Yol olmadığı için otları yazın köye getiremiyoruz. Kışın karın sertleşmesiyle kızaklarla köye taşıyoruz. Meşakkatli bir yolculuk sonunda köye getirdiğimiz otları hayvanlarımıza veriyoruz. Kışın gidiş geliş 8 kilometre yol yapıyoruz. Yolculuğumuz çok zor oluyor. Dağları ve dereleri aşıyoruz. Kızakları dağa sırtımızda taşırken çok zorlanıyoruz. Otları getirirken de aynı zorlukları yaşıyoruz." dedi.

Son Dakika » Güncel » Haber Haber Yayın Tarihi : Kaynak: AA

Son Dakika! CHP İstanbul'da 25, İYİ Parti 4 İlçede Aday Gösterecek, 10 İlçede İki Parti de Kendi Adayını Yarışa Sokacak

Son Dakika! CHP ve İYİ Parti 22 Büyükşehir ve 27 İlde İşbirliği Yapacak

ABD'de Hükümetin Kapalı Olması Nedeniyle 'NASA' Çalışanları Tuvalet Temizleyecek

Kılıçdaroğlu ile Ortak Açıklama Yapan Akşener, İttifak Sürecini Esprili Bir Şekilde Anlattı: İntiharın Eşiğine Geldiler