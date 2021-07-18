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ZORLU YOLLARI AŞIP, 2500 RAKIMLI DAĞDA KALAN GÖÇERLERİ AŞILADILAR - Son Dakika

ZORLU YOLLARI AŞIP, 2500 RAKIMLI DAĞDA KALAN GÖÇERLERİ AŞILADILAR

18.07.2021 10:40

ŞIRNAK'ın Uludere ilçesinde zorlu şartlarda aşılama çalışmalarını sürdüren sağlık ekipleri, 2500 rakımlı Tanin Tanin Dağları'na çıkarak göçerleri aşıladı.

ŞIRNAK'ın Uludere ilçesinde zorlu şartlarda aşılama çalışmalarını sürdüren sağlık ekipleri, 2500 rakımlı Tanin Tanin Dağları'na çıkarak göçerleri aşıladı.

Sağlık Bakanlığı'nın aşı tablosunda 'kırmızı kategoride' yer alan Şırnak'ta mobil sağlık ekipleri, aşılamayı yaygınlaştırmak amacıyla en ücra mezralara kadar aşılama çalışması yapıyor. Uludere İlçe Sağlık Müdürlüğü'nde görevli sağlık çalışanları, zorlu yolculuklarının ardından 2500 rakımlı Tanin Tanin Dağları'na çıkarak, aşı sırası gelen, ancak hayvanların bakımı nedeniyle aşılama merkezlerine gidemeyen göçerlerin aşılarını yaptı.

'HEDEF KURBAN BAYRAMI'NA KADAR YÜZDE 55-60 BANDINA ULAŞMAK'

Şırnak genelinde 400 sağlık çalışanının aşı için sahada olduğunu aktaran Vali Ali Hamza Pehlivan, kent genelinde yaklaşık 200 bin kişinin aşılandığını söyledi. Sağlık çalışanlarına özverili çalışmalarından dolayı kutlayan Vali Pehlivan, "Ülkemizde koronavirüsle mücadele sürecinde yoğun bir açılama süreci yaşanıyor. Şırnak ilimizde de aşılama çalışmaları her geçen gün artarak devam ediyor. Uludere- Beytüşşebap taraflarında yaylacılık yapan Berivanlara kadar arkadaşlarımız ulaşmaya çalışıyorlar. Şu anda ilimiz genelinde 400 sağlık personeli ile mobil ekipler oluşturduk. Bu çalışma arkadaşlarımız il merkezinden en ücra mezralara kadar, yaylalara kadar aşılama çalışması yapıyorlar. Bu özverili çalışmalarından dolayı bütün sağlık personelimize teşekkür ediyorum. İlimizde 540 bin nüfusumuz var. Aşılama kapsamında da 304 bin 774 kişi var. 18 yaş ve üzeri vatandaşlarımızın aşılamaları yapılıyor. Bu hedef kitlenin de 197 bin vatandaşımızı aşılamış durumdayız. Bu da yüzde 47- 48 oranına tekabül ediyor. Hedefimiz Kurban Bayramı'na kadar yüzde 55-60 bandına ulaşmak. Buradaki amacımız da pandemiden dolayı son birkaç bayramı geçmişteki bayramlar gibi kutlayamadık. Bu bayram istiyoruz ki vatandaşlarımız akrabalarıyla, sevdikleriyle bir araya gelebilsin" dedi.

'YOL KONTROL NOKTALARINDA AŞILAMA ÇALIŞMASI YAPIYORUZ'

Vali Pehlivan, kent genelinde aşılamayı yaygınlaştırmak amacıyla yol kontrol noktasında da aşılama yapıldığını ifade ederek, şunları söyledi:

"Vatandaşlarımızı bir kere daha azami hassasiyet göstermeye davet ediyorum. Ekiplerimiz hazır. Şu anda randevu alanları sağlık birimlerimizde ama bizzat evlerine gitmek, esnaf ise dükkanına gitmek, yaylacılık yapıyorsa yaylada onları ziyaret etmek suretiyle aşılarını gerçekleştiriyoruz. Böyle bir imkanımız var. Çok şükür. Aşı tedarikinde de herhangi bir problem yok. Sağlık Bakanlığı bu konuda da ilimize gerekli desteği sağlıyorlar. İnanıyorum ki günlük aşı sayımızı 7-8 binden 10 bin bandına çıkarırsak bu hedefimize ulaşacağız. Yoğun aşılama çalışmalarımız devam ediyor. Temel hedefimiz vatandaşlarımızı virüsten korumak, virüse yakalanıp hasta olmalarını önlemek. Aşılama için noktalar oluşturduk. Son dönemlerde yol kontrol noktalarında aşılama çalışması yapıyoruz. Buradaki amacımızda yine aşıyı vatandaşlarımızın ayağına götürmektir. Elimizdeki en etkili korunma yöntemi ve virüsün bertaraf edilmesi konusunda da kullanabileceğimiz, faydalanabileceğimiz bu aşılama yöntemi vatandaşımızın sağlığı için. Bütün Şırnaklı hemşehrilerimizin bu konuda azami hassasiyet göstermesi ile birlikte koronavirüs ile mücadele de düşük vaka hedefini yakalayıp mavi şehir olmuş Şırnak ilimiz inanıyorum ki aşılamada da mavi şehir olmayı başaracaktır."

Tanin Tanin Dağları eteklerindeki Gülyazı köyü muhtarı Mesut Güney ise, "Bu hizmeti sağlayan valimiz, kaymakamımıza sonsuz teşekkürlerimi arz ediyorum. Sağlık ekiplerine bu özverili çalışmalarından dolayı teşekkür ediyorum" dedi.

ZORLU YOLLARI AŞIP, 2500 RAKIMLI DAĞDA KALAN GÖÇERLERİ AŞILADILAR
ZORLU YOLLARI AŞIP, 2500 RAKIMLI DAĞDA KALAN GÖÇERLERİ AŞILADILAR
ZORLU YOLLARI AŞIP, 2500 RAKIMLI DAĞDA KALAN GÖÇERLERİ AŞILADILAR
ZORLU YOLLARI AŞIP, 2500 RAKIMLI DAĞDA KALAN GÖÇERLERİ AŞILADILAR
ZORLU YOLLARI AŞIP, 2500 RAKIMLI DAĞDA KALAN GÖÇERLERİ AŞILADILAR
ZORLU YOLLARI AŞIP, 2500 RAKIMLI DAĞDA KALAN GÖÇERLERİ AŞILADILAR
ZORLU YOLLARI AŞIP, 2500 RAKIMLI DAĞDA KALAN GÖÇERLERİ AŞILADILAR
ZORLU YOLLARI AŞIP, 2500 RAKIMLI DAĞDA KALAN GÖÇERLERİ AŞILADILAR
ZORLU YOLLARI AŞIP, 2500 RAKIMLI DAĞDA KALAN GÖÇERLERİ AŞILADILAR
ZORLU YOLLARI AŞIP, 2500 RAKIMLI DAĞDA KALAN GÖÇERLERİ AŞILADILAR
ZORLU YOLLARI AŞIP, 2500 RAKIMLI DAĞDA KALAN GÖÇERLERİ AŞILADILAR
ZORLU YOLLARI AŞIP, 2500 RAKIMLI DAĞDA KALAN GÖÇERLERİ AŞILADILAR
ZORLU YOLLARI AŞIP, 2500 RAKIMLI DAĞDA KALAN GÖÇERLERİ AŞILADILAR

COVIRAN Bereket, Hisarcık, Uludere, Şırnak, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel ZORLU YOLLARI AŞIP, 2500 RAKIMLI DAĞDA KALAN GÖÇERLERİ AŞILADILAR - Son Dakika


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