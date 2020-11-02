Zorluoğlu: "Beşirli'de bir daha hiçbir koku olmayacak şekilde bu sorunu çözüp tarihe gömüyoruz" - Son Dakika

Zorluoğlu: "Beşirli'de bir daha hiçbir koku olmayacak şekilde bu sorunu çözüp tarihe gömüyoruz"

02.11.2020 12:59

Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Murat Zorluoğlu, "Beşirli'de bir daha hiçbir koku olmayacak şekilde bu sorunu çözüp tarihe gömüyoruz.

Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Murat Zorluoğlu, "Beşirli'de bir daha hiçbir koku olmayacak şekilde bu sorunu çözüp tarihe gömüyoruz." dedi.

Zorluoğlu, tarihi belediye binasında yaptığı basın açıklamasında, başta Beşirli Gülcemal dolgu alanı olmak üzere şehir genelinde kötü koku oluşmaması adına yürütülen çalışmalara ilişkin bilgiler verdi.

Moloz'dan Akyazı'ya kadar olan sahil bandında sahile deşarj olan 12 dere bulunduğunu belirten Zorluoğlu, "Tespitlerimize göre 16 da menfez var. Geçen sene göreve başladığımızda bölgeyle ilgili olarak 'Bu koku Trabzon'un, Beşirli'nin kaderi değildir' demiştik ve çerçevede de arkadaşlarımıza süratle talimat verdik ve çalışmalara başladık." diye konuştu.

Zorluoğlu, TİSKİ ve Büyükşehir Belediyesi olarak başka ihaleler de yaptıklarını ifade ederek, "Yağmur suyu ve kanalizasyon ihalelerini de yaptık. Yağmur suları ve kanalizasyon hatlarındaki eksikleri de tamamlıyoruz. Kırdığımız yerleri asfalt, beton ve kaldırımlarını yaparak şehri adeta yeniliyoruz." dedi.

Kentteki dereler hakkında bilgi veren Zorluoğlu, Hacıbeşir Deresi'nin kanalizasyon çalışmasıyla kaçak bağlantılarının koparıldığını ve kanalizasyon sistemine dahil edilerek temizlendiğini belirtti.

Zorluoğlu, derelerin bütününün temizlenmesiyle ilgili çalışmaların devam ettiğini aktararak, şöyle devam etti:

"Derelerin denizle buluştukları noktada önü tahkimatla kapatıldığı için denizle artık buluşamaz hale geldiler. Geldiğimiz noktada şunu gördük. Bu ciddi bir problem, büyük bir koku oluşturuyor. Temizlik çalışmalarımız devam ediyor, devam da edecek ama kokunun yüzde yüz kesilmesi kısa zamanda mümkün görünmüyor. Derelerin çıkış noktalarını menfezlerle uzatarak dolgunun diğer tarafından denizle tekrar buluşturulması işidir. Şu anda alanda olsaydık 2 ana dereyi denizle buluşturmak için yardığımızı ve çalışmalara başladığımızı görecektiniz. Yılların biriktirdiği pis su yaptığımız kanalla dışarı boşaltılıyor. Aynı zamanda derelerin bağlantılarını uzatıyoruz. Önümüzdeki 2 ay içerisinde bu 2 derenin işi bitmiş olacak. Bunlar en fazla kokuya neden olan dereler."

Dereleri uzatıp denizle buluşturduklarını dile getiren Zorluoğlu, şunları kaydetti:

"Sadece bunlar değil, burada bulunan bütün menfez ve dereleri uzatarak denizle buluşturuyoruz. Temizliği başlattık, devam ediyoruz ama diğer taraftan daha önce denizle buluşmuş olan derelerin bağlantılarını tekrar uzatarak denizle buluşturuyoruz. Epey maliyetli bir çalışmadır. Önümüzdeki 50 gün içerisinde bunlar olacak. Sonraki 5 ay içerisinde 14 menfez ve derenin tekrar uzatılarak denizle buluşmasını sağlayacağız. Çalışma budur. 5 ay sonra inşallah bütün bu çalışmalarla koku büyük oranda ortadan kalkacak ama 5 ay sonra Trabzon'da artık Beşirli'de bir daha hiçbir koku olmayacak şekilde bu sorunu çözüp tarihe gömüyoruz."

Zorluoğlu: Beşirli'de bir daha hiçbir koku olmayacak şekilde bu sorunu çözüp tarihe gömüyoruz
Zorluoğlu: Beşirli'de bir daha hiçbir koku olmayacak şekilde bu sorunu çözüp tarihe gömüyoruz
Zorluoğlu: Beşirli'de bir daha hiçbir koku olmayacak şekilde bu sorunu çözüp tarihe gömüyoruz
Zorluoğlu: Beşirli'de bir daha hiçbir koku olmayacak şekilde bu sorunu çözüp tarihe gömüyoruz

Büyükşehir Belediyesi, Murat Zorluoğlu, Trabzon, Akyazı, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Zorluoğlu: 'Beşirli'de bir daha hiçbir koku olmayacak şekilde bu sorunu çözüp tarihe gömüyoruz' - Son Dakika


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