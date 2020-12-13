Son dakika haberleri... Çömlekçi Kentsel Dönüşüm Projesi'nin 1. etap çalışmaları sürüyor - Son Dakika

Son dakika haberleri... Çömlekçi Kentsel Dönüşüm Projesi'nin 1. etap çalışmaları sürüyor

13.12.2020 13:57
Son dakika haberleri... Çömlekçi Kentsel Dönüşüm Projesi'nin 1. etap çalışmaları sürüyor, System.String[]

Gelen son dakika haberine göre Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Murat Zorluoğlu, Çömlekçi Kentsel Dönüşüm Projesi'nin 1. etap çalışmalarını yerinde inceledi.

Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Murat Zorluoğlu, Çömlekçi Kentsel Dönüşüm Projesi'nin 1. etap çalışmalarını yerinde inceledi.

Büyükşehir Belediye Başkanı Murat Zorluoğlu, Trabzon halkının yenilenmesini ve estetik bir görünüme kavuşturulmasını uzun zamandır beklediği Çömlekçi Mahallesi'nde incelemelerde bulundu. Başkan Zorluoğlu'nun incelemeleri sırasında, Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Ahmet Adanur, Meclis Başkan Vekili Mehmet Karaoğlu ve ilgili daire başkanları da hazır bulundu. Çömlekçi Kentsel Dönüşüm Projesi'nin son durumu ile ilgili açıklamalarda bulunan Başkan Zorluoğlu, "Çömlekçi Kentsel Dönüşüm Projesi çalışmalarını zaman zaman yerinde denetliyoruz. Yaptığımız çalışmalar neticesinde Çömlekçi Projemizin 1. etabının projesi ve ihalesi yapıldı. Şu anda da yüklenici firmamız inşaata başladı. Çömlekçi'nin 2,3 hektarlık alanında 108 tane daire, 20 tane de iş yeri yapılacak ve burası tamamlandığında hakikaten mimarisi ve estetik güzellikleri ile bu bölgeye güzellik katacak. 1. etap itibarıyla Çömlekçi bölgesi bütünüyle yenilenmiş olacak" ifadelerini kullandı.

Projenin 2. etap çalışmaları ile ilgili de bilgi veren Başkan Zorluoğlu, "Şehre daha yakın bölge olan 2. etap çalışmalarımız da süratle devam ediyor. Kamulaştırma işlemleri kapsamında bazı hak sahiplerimizle kat karşılığı anlaşıyoruz, bazıları ile kamulaştırma yöntemiyle anlaşma sağlayacağız. Hedefimiz kamulaştırma işlemlerini bir an önce tamamlayarak, bu bölgenin de projesini ve ihalesini yapmak. İnşallah çok uzak olmayan bir süre içerisinde yeni Çömlekçi Mahallesi, Trabzon'umuzun güzelliğine güzellik katacak bir görünüme kavuşacak. Doku içerisinde yer alan tarihi yapıları da yıkmıyoruz. Bunlarla alakalı olarak bir kısmını proje içerisine koruyoruz, bir kısmını yeniden inşa etmek suretiyle uygun alanlarda muhafaza ediyoruz. 1'inci etaptaki biraz daha modern görünümlü Çömlekçi'nin yanında, 2. etapta şehre doğru daha eski Trabzon'u andırır bir anlayışla, tarihi binaları da koruyarak bir mahalle dokusunu muhafaza etmek ve Çömlekçi Mahallesi'ni geçmişinden koparmamak istiyoruz. Çalışmalar tamamlandığında Trabzon'a yakışır bir Çömlekçi'yi hemşehrilerimizle buluşturacağız" dedi.

Büyükşehir Belediyesi ve TOKİ Başkanlığı olarak Çömlekçi Kentsel Dönüşüm Projesi'ne son 2 yılda büyük ivme kazandırdıklarını da dile getiren Başkan Zorluoğlu, "Bu noktada gerek biz gerek TOKİ Başkanlığımız yoğun bir gayret içerisindeyiz. Burada Çömlekçi'ye verdiği özel destekten dolayı Cumhurbaşkanımıza yürekten teşekkür ediyorum. Bu projenin uygulanabilir hale gelmesi için çok büyük destek veren Çevre ve Şehircilik Bakanımıza gönülden teşekkür ediyorum. ve değerli TOKİ Başkanımızın da gündeminde her gün Trabzon ve Çömlekçi var. TOKİ Başkanımıza da projeye ve şehrimize yaptığı katkılar nedeniyle şahsım ve Trabzon adına teşekkür ediyorum" şeklinde konuştu. - TRABZON

Son dakika haberleri... Çömlekçi Kentsel Dönüşüm Projesi'nin 1. etap çalışmaları sürüyor
Son dakika haberleri... Çömlekçi Kentsel Dönüşüm Projesi'nin 1. etap çalışmaları sürüyor
Son dakika haberleri... Çömlekçi Kentsel Dönüşüm Projesi'nin 1. etap çalışmaları sürüyor
Son dakika haberleri... Çömlekçi Kentsel Dönüşüm Projesi'nin 1. etap çalışmaları sürüyor

Murat Zorluoğlu, Kentsel Dönüşüm, Çömlekçi, Trabzon, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Son dakika haberleri... Çömlekçi Kentsel Dönüşüm Projesi'nin 1. etap çalışmaları sürüyor - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

Rıdvan Dilmen'den dikkat çeken eleştiri: F.Bahçe'nin Fatih Terim'i yok Erdoğan'ın verdiği kira müjdesinin detayları ortaya çıktı! Elektrik, su ve doğal gaz faturaları da masada Bakan Soylu üstüne basa basa söylemişti! PKK'nın elebaşı yenilgiyi bu sözlerle itiraf etti Sosyal medyada koronavirüs refakatçi borsası oluştu! 24 saat için 500-800 TL talep ediyorlar Kısıtlamada 2 defa polis çevirmesine yakalanan kadınlara ceza yağdı Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev'den Minsk Grubu'na ayar: Sizi buraya ben çağırmadım, hadi konuşun, sizi dinliyorum Mum ışığında kumar oynayanlara korona tedbirlerine uymamaktan 100 bin lira ceza kesildi İbrahim Tatlıses ile kızı Ada arasındaki maske diyaloğu izleyenlere keyifli anlar yaşattı
Aşı ve tedbir tartışmaları anketlere taşındı! Vatandaşlar ikiye bölündü Aşı ve tedbir tartışmaları anketlere taşındı! Vatandaşlar ikiye bölündü         
14:54
Ayrılmak istediği erkek arkadaşı tarafından darp edilen genç kadın: Ölmek istemiyorum Ayrılmak istediği erkek arkadaşı tarafından darp edilen genç kadın: Ölmek istemiyorum         
14:16
Akılalmaz olay! Kaybettiği ehliyetiyle adına koronavirüs testi yaptırıldı, sonuç pozitif çıktı Akılalmaz olay! Kaybettiği ehliyetiyle adına koronavirüs testi yaptırıldı, sonuç pozitif çıktı         
13:28
Filip Novak, 3-0'lık Malatya yenilgisi sonrası güldüğü için taraftarlardan özür diledi Filip Novak, 3-0'lık Malatya yenilgisi sonrası güldüğü için taraftarlardan özür diledi         
13:02
Sokaktan gelen ses nedeniyle camdan dışarı bakan vatandaş, bir gözünü kaybetti Sokaktan gelen ses nedeniyle camdan dışarı bakan vatandaş, bir gözünü kaybetti         
11:37
2 aylık buzağıya cinsel saldırı, 2 aylık buzağıya cinsel saldırı, "mala zarar verilmedi" gerekçesiyle cezasız kaldı         
11:00
Çocuklarını sattığı iddia edilen Emine Çaylı ilk kez konuştu: Hiçbir anne yapmaz bunu Çocuklarını sattığı iddia edilen Emine Çaylı ilk kez konuştu: Hiçbir anne yapmaz bunu         
09:48
Yunan basını AB Zirvesi'ndeki Türkiye geriliminin perde arkasını yazdı: Merkel, Macron'u son anda ikna etti Yunan basını AB Zirvesi'ndeki Türkiye geriliminin perde arkasını yazdı: Merkel, Macron'u son anda ikna etti         
08:29
Şarkıcı Zara, gözlerden uzak tuttuğu kızı Nur'un fotoğrafını ilk kez paylaştı Şarkıcı Zara, gözlerden uzak tuttuğu kızı Nur'un fotoğrafını ilk kez paylaştı         
21:21
Yasmin Erbil, göğüs dekolteli pozunu takipçileriyle paylaştı Yasmin Erbil, göğüs dekolteli pozunu takipçileriyle paylaştı         
20:15
Korona tedavisinde ilaç müjdesi geldi! Molnupiravir adlı ilaç, virüsü 24 saat içinde etkisiz hale getirdi Korona tedavisinde ilaç müjdesi geldi! Molnupiravir adlı ilaç, virüsü 24 saat içinde etkisiz hale getirdi         
19:26
Cumhurbaşkanı Erdoğan, ikram edilen suyu kürsüye bırakan Bakan Gül'ü uyardı: Maskeyi çıkar da öyle iç Cumhurbaşkanı Erdoğan, ikram edilen suyu kürsüye bırakan Bakan Gül'ü uyardı: Maskeyi çıkar da öyle iç         
15:11
Aleyna Tilki'nin mini etekli dizi kostümü takipçilerini ikiye böldü Aleyna Tilki'nin mini etekli dizi kostümü takipçilerini ikiye böldü         
13:26
Sokak köpeği, kavga eden kadının taytını aşağı indirdi! O anlar anbean kameraya yansıdı Sokak köpeği, kavga eden kadının taytını aşağı indirdi! O anlar anbean kameraya yansıdı         
11:47
Köksal Baba lakaplı fenomen yıllardır hayalini kurduğu kırmızı kamyonetine kavuştu Köksal Baba lakaplı fenomen yıllardır hayalini kurduğu kırmızı kamyonetine kavuştu         
10:43
Oyuncu Şükran Ovalı, eşi Caner Erkin ile yatak pozunu paylaştı Oyuncu Şükran Ovalı, eşi Caner Erkin ile yatak pozunu paylaştı         
10:31
Acımasızca işkence yapmışlar! Esnafın kabusu olan haraç çetesine nefes kesen operasyon Acımasızca işkence yapmışlar! Esnafın kabusu olan haraç çetesine nefes kesen operasyon         
10:24
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 13.12.2020 15:28:48. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son dakika haberleri... Çömlekçi Kentsel Dönüşüm Projesi'nin 1. etap çalışmaları sürüyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei