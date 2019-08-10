Zorluoğlu'dan Kurban Bayramı mesajı

Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Murat Zorluoğlu, Kurban Bayramı dolayısıyla mesaj yayımladı.

Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Murat Zorluoğlu, Kurban Bayramı dolayısıyla mesaj yayımladı.

Zorluoğlu, mesajında, kurbanın, kulların yüce mevlaya yaklaşabilmesine vesile ibadetlerden biri olduğunu belirtti.

"Kurban, gönül huzurumuzun yanında, varlık sahibi Müslümanlar ile ihtiyaç sahibi kardeşlerimizin buluşması anlamında da önemli bir fırsattır." ifadesinde bulunan Zorluoğlu, bu müstesna günlerde kurban etlerinin paylaşılması, 7'den 70'e tüm bireylerin sevindirilmesi gerektiğine işaret etti.

Bayramların toplumsal kaynaşmayı sağladığını, kardeşlik duygularını pekiştirdiğini aktaran Zorluoğlu, bayramların bu etkilerinin birlik ve beraberlikten taviz verilmediği, dayanışmayı ve paylaşmayı eksiltmediği sürece daha geniş alanlara yayılacağını, dini vecibeleri yerine getirebilmiş olmanın vicdani rahatlığı yanında devletin ve milletin dirliğinin daim olacağını kaydetti.

Allah'tan, Kurban Bayramı'nın tüm İslam alemine ve insanlığa huzur ve kardeşlik getirmesini niyaz eden Zorluoğlu, herkesin Kurban Bayramı'nı kutladı.

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: AA

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