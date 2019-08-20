Zorluoğlu, muhtarlarla bir araya geldi

Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Murat Zorluoğlu, Ortahisar ilçesindeki muhtarlarla bir araya geldi.

Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Murat Zorluoğlu, Ortahisar ilçesindeki muhtarlarla bir araya geldi.



EYOF Parkı'nda düzenlenen toplantıda muhtarlarla bir araya gelen Zorluoğlu, muhtarların sorun ve taleplerini dinledi.



Zorluoğlu, burada yaptığı konuşmada, belediyede bir değişim, dönüşüm süreci başlattıklarını anlattı.



Muhtarlara yönelik toplantılarının düzenli şekilde devam edeceğini belirten Zorluoğlu, şöyle devam etti:



"Bu toplantılarda sizlerin taleplerinin alınması, bu taleplerin yerine getirilip getirilmediği hususunda geri dönüşler, bir anlamda bilgi aktarımı gerçekleşecek. Konuyla ilgili bir yazılım geliştirme çalışmalarımız var. Bu yazılımla tüm muhtarlarımız taleplerini bizlere ilettiğinde gelişmeleri de buradan takip edebilecek. 2020 programımızı hazırlarken, bütün ilçelerdeki muhtarlarımızla bir araya geleceğiz. Muhtarlarımızın da taleplerini alacağız ve 2020-2021-2022-2023 yıllarına yönelik Trabzon Büyükşehir Belediyesi yatırım programını böylelikle hazırlayacağız."



Zorluoğlu, muhtarların taleplerini mutlaka ciddiyetle ele alacaklarını anlatarak, "Bütün teşkilatıma bu yöndeki talimatlarımı her toplantıda aktarıyorum. Muhtarımı muhatap kabul etmeyen, söylediklerini ciddiyetle ele almayan, gereken saygıyı, sevgiyi, anlayışı göstermeyen yönetici bizimle yola devam edemez." dedi.

Muhtarların belediyeye ait otoparklara ücret ödemeyeceği müjdesini de veren Zorluoğlu, su abonelik meselesi hakkında da bilgilendirmede bulundu.



Zorluoğlu, Trabzon'un sadece yol ve kanalizasyon değil, birçok başka hizmete de ihtiyacı olduğuna işaret ederek, "Önümüzdeki dönemde çok daha önemli projeleri hayata geçireceğiz. İnşallah Trabzon bizim dönemimizde kısa sürede bölgenin en güzel sahiline sahip olacak." ifadelerini kullandı.



Zorluoğlu, hem muhtarları hem de Trabzon halkını, 25 Ağustos Pazar günü kente gelerek Meydan Parkı'nda toplu açılış gerçekleştirecek olan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile buluşmaya da davet etti.



Toplantıya, Ortahisar Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç, Muhtarlar Konfederasyonu Genel Başkanı Bekir Aktürk ile diğer ilgililer de katıldı.

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: AA

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