Zorluoğlu'ndan ASKF'ye ziyaret

Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Murat Zorluoğlu, Amatör Spor , Son Dakika Spor Haberleri, Spor Son Dakika'>Spor Kulüpleri Federasyonu (ASKF) Trabzon Şubesini ziyaret etti.

Zorluoğlu, ASKF Trabzon Şube Başkanı Cahit Erdem ve Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Trabzon Bölge Temsilcisi Zeki Kurt'un da yer aldığı ziyarette, federasyon temsilcileriyle bir süre görüş alışverişinde bulundu.

"Amatör sporu ve sporcuları desteklemek asli görevlerimiz arasındadır." diyen Zorluoğlu, "Federasyon yetkilileriyle seçim döneminde de bir araya geldik. Trabzon'da amatör sporlarla ilgili sorun ve taleplerinin yer aldığı bir sunum aldık." dedi.

Zorluoğlu, özellikle gençlerle, spor üzerinden buluşmanın önemine işaret ederek, "Bu bakımdan amatör sporun ve branşlarının desteklenmesi hususunda gerekli hassasiyeti göstereceğiz. Trabzon'da spor alanında somut işler üzerinden konuşmamızın zamanı geldi. İnşallah Büyükşehir Belediyemizin Gençlik ve Spor Dairesi ile ASKF'nin çok daha yakın bir ilişki içerisinde olmasını arzu ediyoruz." diye konuştu.

Amatör spor kulüplerine yönelik çalışmalara yakın zamanda başlayacaklarını dile getiren Zorluoğlu, şunları kaydetti:

"Trabzon Büyükşehir Belediyesinin, bu şehirdeki sportif faaliyetlerin içinde olması gerekiyor. Bizim bu alanı mutlaka domine ederek, daha ileriye taşımamız lazım. Bunun için de 2020 yılı bütçemize mutlaka amatör spor kulüpleri ile sporcuların ve gençlerin desteklenmesine yönelik kaynak koymayı arzuluyoruz. Bunu da inşallah gerçekleştireceğiz. Federasyonun bize sunduğu dosyanın yanı sıra, başka hususlarda var. Bunları da zaman içerisinde sizlerle yine buluşacağız ve önerilerinize göre inşallah desteğimizi yapacağız."

"ASKF ile ortak bir projenin içerisinde olmak istiyoruz"

Zorluoğlu, iletişimin daha da güçlendirilmesi gerektiğine vurgu yaparak, "Bu başkanlar arasında bir ilişkiden öte kurumsal ilişki anlamında bir beklentidir. Birlikte çalışma kültürünü oluşturmamız gerekiyor. Amatör Spor Kulüpleri ile konuşup, buna ilişkin ortak bir takım projeler hazırlayıp uygulamamız gerekiyor. Başkanların ve heyetlerin birbirlerini ziyaretleri güzel, ama yeterli olmayacaktır. Yakın zamanda ASKF ile ortak bir projenin içerisinde olmak istiyoruz." dedi.

ASKF Trabzon Şube Başkanı Erdem de Zorluoğlu'na ziyaretinden dolayı teşekkür ederek, "Başkanımızın, Van ve Elazığ'da yaptığı çalışmaları, oradaki ASKF yöneticisi arkadaşlarımız bize övgü ile anlattı. Bu övgüleri hak eden bir insanın Trabzon'da Büyükşehir Belediye Başkanı olması bizim için bir şans olacak. Kendisini gönülden destekliyoruz." ifadelerine yer verdi.

Erdem, Zorluoğlu'na AKSF'nin Trabzon'da yürüttüğü çalışmalar ve projeler hakkında bilgi verdi. Erdem daha sonra ASKF yönetimi adına Zorluoğlu'na federasyon logosu işlemeli porselen onurluk takdim etti.