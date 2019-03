Zorluoğlu, Of'u Arşınladı

Cumhur İttifakı AK Parti Trabzon Büyükşehir Belediye Başkan adayı Murat Zorluoğlu, Of ilçesini gezerek muhtarlarla ve şoför esnafı ile bir araya geldi.

Of Belediyesi toplantı salonunda beraberinde Of Belediye Başkanı Salim Salih Sarıalioğlu ile birlikte muhtarlara, 31 Mart'ta yapılacak yerel seçimlerin sonuçlarının, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı, Ankara'yı, hükümeti ve genel siyaseti yakından ilgilendirdiğini anlatan Zorluoğlu, "Burada ortaya çıkacak netice -Allah muhafaza- olumsuz olursa, pusuda bekleyenler saldırılarını hiç geciktirmeden başlatacaklar. Onun için bizim mutlaka Sayın Cumhurbaşkanımıza, Hükümetimize ve Cumhur İttifakı'na sahip çıkmamız ve sonuna kadar destek vermemiz lazım" dedi.



31 Mart seçimleriyle Türkiye'de yeni inşa edilen cumhurbaşkanlığı yönetim sisteminin tekamül edeceğini ve yaklaşık 4,5 yıl seçim gündemi olmayacağını aktaran Zorluoğlu şunları söyledi:



"O uzun ve kesintisiz süreçte de inşallah hep beraber projelere, çalışmalarımıza yoğunlaşacağız. Trabzon'umuza daha fazla hizmet etmenin uğraşı içinde olacağız. Dolayısıyla bu seçimleri bu gözle yeniden değerlendirmek lazım. 31 Mart'ta Of'tan çok güçlü destek istiyoruz. Akabinde, 1 Nisan itibarıyla da projelerimizi hayata geçirmenin mücadelesini vereceğiz. Biz güçlü bir şehiriz. Hepsi birbirinden kıymetli ve dinamik dört milletvekilimiz var. Biz onların gücüne güveniyoruz. Dört Trabzonlu bakanımız var. Her biriyle görüştük. İl ve ilçe belediyelerimizin projelerine destek vereceklerini aleni bir şekilde ifade ettiler. Hepsi de ilimizi, ilçelerimizi teşrif edecekler."



Trabzon'da kuvvetli bir kadroları olduğunun altını çizen Zorluoğlu, "18+1 diyoruz. İnşallah seçildiğimizde ekip ruhuyla, birlikte çalışacağız. Salih başkanın yanında hep olacağız, sonuna kadar destek vereceğiz. Of'un 68 mahallesine dokunacak, tüm mahallerimizi güzel hizmetlerle buluşturacağız. Allah'ın izniyle Of, bu seçimde de diğer tüm seçimlerde olduğu gibi bizlerden desteğini esirgemeyecektir" ifadelerini kullandı.



Toplantı sonunda muhtarlardan gelen talep ve beklentileri de dinleyen Zorluoğlu, başkan seçilmesi durumunda, aldığı notlara istinaden gerekli adımların atılacağını dile getirdi. Of programına şoför esnafına yönelik toplantıyla devam eden Zorluoğlu, sorunlarını dinlediği şoförlere, kendisini belediye başkanı seçmeleri halinde çözüm noktasında gereken gayreti göstereceğini bildirdi.



İlçedeki son programında, AK Parti Trabzon Milletvekili Salih Cora ve Cumhur İttifakı mensuplarıyla Uğurlu Mahallesi'ne giderek burada yaşayan hemşehrileriyle bir araya gelen Cumhur İttifakı AK Parti Trabzon Büyükşehir Belediye Başkan adayı Murat Zorluoğlu, Uğurlu'nun da belediye hizmetlerinden gereken payı mutlaka alacağı sözünü verdi. - TRABZON

