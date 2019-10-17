Zorluoğlu, Üniversiteye Hazırlık Destekleme ve Yetiştirme Kurs Merkezi'ni ziyaret etti

Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Murat Zorluoğlu, belediye bünyesindeki Üniversiteye Hazırlık Destekleme ve Yetiştirme Kurs Merkezi'ni ziyaret etti.

Pazarkapı Kapı Mahallesi'ndeki merkezi ziyaretinde derslikleri gezen Zorluoğlu, öğrenciler ve öğretmenlerle sohbet etti.

Merkez yöneticilerinden eğitim faaliyetleri hakkında bilgi alan Zorluoğlu, öğrencilerle yakından ilgilendi.

Üniversiteye Hazırlık Destekleme ve Yetiştirme Kurs Merkezi hakkında gazetecilere açıklama yapan Zorluoğlu, gençlerin geleceğe hazırlanmasına önem verdiklerini söyledi.

Dershaneler kapatıldıktan sonra Milli Eğitim Bakanlığınca okullarda düzenlenen kurslarla gençlerin üniversiteye hazırlandığını ancak mezun öğrenciler için doğrudan bir kurs bulunmadığını aktaran Zorluoğlu, "Halk Eğitim Merkezleri üzerinden gençlerimizi mezun olduktan sonra da üniversite sınavına hazırlıyoruz. Biz de Trabzon'da Halk Eğitim Merkezi ve Milli Eğitim Müdürlüğümüzle işbirliği içerisinde gençlerimizin, mezun öğrencilerimizin üniversiteye hazırlanması konusunda onlara destek vermeye çalışıyoruz." dedi.

Zorluoğlu, fiziki imkanlar bakımından daha donanımlı ve öğrencilerin daha mutlu olarak ayrıldıkları bir mekan oluşturmaya çalıştıklarını dile getirerek, şöyle konuştu:

"Buraya adeta sihirli bir dokunuş yapılmış oldu. Hakikaten ortak kullanım alanlarıyla sınıflarıyla bahçesiyle bambaşka bir mekan haline geldi. Çocuklar da bundan son derece mutlu oldular. Gözlerinde o mutluluğu görmek mümkün. Burada değerli öğretmenlerimizin ve Halk Eğitim Müdürlüğümüzün de çabalarıyla inşallah çocuklarımız üniversiteyi kazanarak ayrılmış olacaklar. Binin üzerinde öğrencimiz sabahçı, öğleci ve hafta sonu grupları olarak üniversiteye hazırlanıyorlar. Bunların büyük bölümü ekonomik olarak alt seviyedeki ailelerin çocukları. Bu çocuklarımıza destek veriyor olmaktan çok büyük bir memnuniyet duyuyoruz."

Van'da, Büyükşehir Belediye Başkanı olduğu dönemde Kaymakamlar üzerinden tüm ilçelerde eğitim faaliyetlerini hayata geçirdiklerini kaydeden Zorluoğlu, "Burada da Arsin ve Ortahisar ilçelerinde var. Ortahisar'da ciddi şekilde belediyemiz yapıyor. İnşallah bu modeli başarılarını da ortaya koyarak diğer ilçelerimizde de yaygınlaştırırız." ifadesini kullandı.