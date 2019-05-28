Zorluteks, Horızon 2020 Hibe Programına Kabul Edildi

Makine, ekipman ve malzemelerin ömrünün uzatılmasını, kaynakların gereksiz kullanımını azaltmayı amaçlayan RECLAIM projesine Avrupa'nın farklı ülkelerinden 22 partner katılıyor. Proje ile pamuklu kumaşların beyazlık derecesine etki eden ağartma, kurutma ve proseste kullanılan makinelerin ve reçetelerin yapay sinir ağları (YSA) ile kurulmuş modeller ile kontrol edilmesi hedefleniyor.

Dünya devlerinin inovatif iş ortağı Zorluteks, Avrupa Birliği'nin araştırma, geliştirme ve inovasyon projelerine destek olan Horizon 2020 Hibe Programı'na kabul edildi. Zorluteks'in, Horizon 2020'ye kabul edilen ilk projesi olma özelliği taşıyan RECLAIM, makine, ekipman ve malzemelerin ömrünün uzatılmasını, kaynakların gereksiz kullanılmasını azaltmayı ve reçetelerin insandan bağımsız kontrolünü sağlamayı amaçlayarak döngüsel ekonomi çerçevesinde sorunlara yenilikçi bir çözüm geliştirmeyi hedefliyor. Dünyanın en yüksek bütçeli hibe programı olan ve Türkiye'nin Avrupa Birliği'ne 451 milyon Euro katılım payı verdiği Horizon 2020, Avrupa Birliği'nin bilimsel ve uygulamalı araştırma, geliştirme ve inovasyon projelerini destekliyor.

Sürdürülebilir bir gelecek için akıllı üretim teknolojilerine yatırım yapmaya devam ettiklerini dile getiren Zorlukteks Genel Müdürü Cemil Çiçek, Horizon 2020'ye kabul edilmiş olmalarının Ar-Ge ve inovasyona bugüne kadar yaptıkları yatırımın bir yansıması olduğunu dile getirdi. Cemil Çiçek sözlerini şöyle sürdürdü: "Zorlu Tekstil olarak sürdürülebilirliği bir iş yapış biçimi haline getirmiş bulunuyoruz. Bu doğrultuda fabrikalarımızda Endüstri 4.0 uygulamalarımızın desteğiyle başlattığımız akıllı dönüşüm; kaynaklarımızı ve makinelerimizi daha verimli kullanmamızı sağlayarak işlerimizin sürdürülebilirliğine önemli katkılar sağlıyor. Avrupa Birliği'nin araştırma, geliştirme ve inovasyon projelerine destek olan Horizon 2020 kapsamında dahil olduğumuz RECLAIM projesi de bizim bu konuda bugüne kadar yaptığımız yatırımların ne kadar doğru olduğunu gösteriyor. Avrupa'nın farklı ülkelerinden 22 şirket ve kurumun dahil olduğu bu projenin bir parçası olduğumuz için büyük bir memnuniyet duyuyoruz. Kullandığımız makinelerin ve reçetelerin, yapay sinir ağlarıyla kontrol edilmesini hedeflediğimiz bu projeyi başarı ile tamamladığımızda, sadece ülkemizde değil dünyanın farklı ülkelerindeki tekstil şirketleri için de önemli bir Ar-Ge çalışmasına imza atmış ve sektörümüze bu konuda öncülük etmiş olacağız."

Döngüsel ekonomide devrim

Sanayi sektöründe yüksek üretim kabiliyeti ve verimlilik, Endüstri 4.0 uygulamalarıyla her geçen gün daha da artıyor. Büyük veri analitiği, tahmine dayalı analitik ve model tabanlı tahminler ve tamamen veriye ve süreçlere dayalı optimizasyon prosedürlerini çözüm olarak sunan Endüstri 4.0, makine ve ekipmanların ömrünün uzatılmasını sağlayarak, verimli bir şekilde kullanılmasına da imkan tanıyor. Aralarında Avrupa'nın farklı ülkelerinden 22 partnerle birlikte Zorluteks'in de yer aldığı 12,5 milyon Euro'luk RECLAIM projesi de Endüstri 4.0'ın yarattığı bu çözümlerden faydalanarak döngüsel ekonomide çığır açan uygulamalara odaklanıyor.

Makine yönetiminde devrim yaratacak

İmalat sanayinde, makine yönetiminde devrim yaratması beklenen RECLAIM ile makinelerin ömrü uzarken verimlilik artacak ve makine tadilatı ve yeniden imalat işleminin zaman ve maliyeti düşürülecek. Tekstilde ürün gamı dikkate alındığında, baskı ile renklendirilen pamuklu kumaşlar için en önemli süreçlerden biri ön terbiye, özellikle de ağartma prosesi olarak öne çıkmakta. Birçok mekanik, fiziksel ve kimyasal değişken içeren ön terbiye prosesleri; kumaşın beyazlık derecesi ve bunun kumaş yüzeyinde homojen olması üzerinde etkili. Proses tekrarlarının önemli bir bölümü de bu beyazlık değerinin beklenen düzeyde elde edilememesinden kaynaklanıyor.

İnsandan bağımsız kontrol dönemi

RECLAIM sayesinde pamuklu kumaşların beyazlık derecesine etki eden ağartma, kurutma ve proseste kullanılan makinelerin, yapay sinir ağları (YSA) ile kurulmuş modeller ile kontrol edilmesi hedefleniyor. Böylece, insandan bağımsız, öngörebilen ve minimum proses tekrarlı standartlaştırılmış süreçlerle; gereksiz zaman, kaynak ve maliyet sarfiyatının önüne geçilerek sonraki proseslerin verimliliği yükseltilecek ve baskı rengi ürün bazında daha kontrol edilebilir hale gelecek.