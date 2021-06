Zorluteks'ten karbon ayak izini azaltan yeni ürün gamı

Zorluteks, çevresel ve sosyal alanda gerçekleştirdiği çalışmaları bir üst aşamaya taşıyarak şimdi de karbon ayak izinin en az yüzde 50'ye varan oranda azaltıldığı Ecodesign ürünlerle oyun kurucu rolünün altını bir kez daha çiziyor. Daha az su, enerji ve kimyasal kullanılarak üretilen Ecodesign ürün gamı kapsamında nevresim takımı, masa örtüsü, dekoratif yastık kılıfı gibi birçok ürün üretilebilecek.

Akıllı Hayat 2030 stratejisi çerçevesinde sürdürülebilirliği bir iş yapış biçimi haline getirdiklerini söyleyen Zorluteks Genel Müdürü Cemil Çiçek, "Yenileyici iş modelimizle sürdürülebilir geleceğin inşasına katkı sağlamaya devam ediyoruz. Bu konudaki etkimizi Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları ve Avrupa Yeşil Mutabakat Çağrısı'nı (European Green Deal) rehber alarak yönetiyoruz. Bu çerçevede yaptığımız Ar-Ge ve teknoloji yatırımlarıyla ürün bazında su ve karbon ayak izini hesaplayabiliyoruz."

Aynı zamanda sürdürülebilir ürün kategorisini önümüzdeki süreçte daha da genişletmeyi hedeflediklerinin altını çizen Çiçek, karbon salımının azaltılmasına yönelik adımlarının somut çıktılarını da görmeye başladıklarını söyledi. Çiçek, 2020 yılında üretim miktarının artmasına rağmen karbon yükünün bir önceki yıla göre yüzde 4 azaldığını ifade etti.

Zorluteks çevre dostu üretimin öncüsü olmaya devam edecek

Zorluteks Genel Müdürü Çiçek, sektörde 66 yılı aşan tecrübeleriyle dünyanın her tarafında iş yapabilme becerisine sahip olduklarını ama çevresel ve toplumsal fayda yaratmadan finansal başarıların bir anlam ifade etmediğine inandıklarını vurguladı. Bu anlayışla tüm üretim süreçlerinde kullandıkları kaynakları döngüsel üretim yaklaşımıyla doğaya geri kazandırmayı hedeflediklerini ve bu anlamda doğanın kendini yenilemesine katkıda bulunabilmeyi amaçladıklarını söyleyen Çiçek, "Fabrikalarımızda STeP, "Sustainable Textile Production" (Sürdürülebilir Tekstil Üretimi) sertifikasyon sürecini tamamlayarak sürdürülebilir bir tekstil üreticisi olduğumuzu belgelendirdik. Buna paralel olarak Standart 100 by Oeko-Tex ve STeP by Oeko-Tex belgeleriyle kullanılan 'Made in Green' etiketiyle üretim yapabildiğimizi de tescillemiş olduk. Böylece dünyanın dört bir yanında dünya perakende devlerinin inovatif iş ortağı olarak tercih ediliyoruz." dedi.