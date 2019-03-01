Zoru Başaranlar Kariyer Günleri" Düzenlendi
36 dakika önce
Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu (KYK) Malatya İl Müdürlüğü tarafından "Zoru Başaranlar Kariyer Günleri" etkinliği düzenlendi.
Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu (KYK) Malatya
İl Müdürlüğü tarafından "Zoru Başaranlar Kariyer Günleri" etkinliği düzenlendi.
KYK Beydağı
Erkek Öğrenci Yurdunda yapılan etkinliğe konuşmacı olarak İnönü Üniversitesi
Rektörü Prof. Dr. Ahmet Kızılay
katıldı.
Öğrencilere hayat tecrübesini analatan Kızılay, iyi bir kariyer sahibi olmak için düzenli çalışmak ve emek harcamanın önemine değindi.
KYK İl Müdürü Ebubekir Kayhan
ise üniversite ile yurt işbirliğinin artarak devam edeceğini belirterek, programa katılan Kızılay'a teşekkür etti.
Konuşmaların ardından Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından düzenlenecek Balkan Gezisi'ne katılacak öğrencilerin belirlenmesi için kura çekildi.
Üniversite öğrencileri Emine Karadere
ile Mehmet Akgün
, kura neticesinde geziye katılma hakkı kazandı. 81 ilden 81 kız ve erkek öğrencinin katılacağı gezide Balkan ülkelerinin tarihi, kültürü, milli ve manevi değerleri ile doğal güzelliklerinin gençlere tanıtılması planlanıyor.
Son Dakika
» Güncel
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 01.03.2019 10:29 Kaynak: AA
Son Dakika! Bakan Albayrak: 25 Milyar TL Tutarındaki Yeni KOBİ Paketi Hayırlı Olsun
Türkiye'nin En Zengin İsmi Belli Oldu
Cinayete Kurban Giden Amcanın Kesik Bacaklarından Sonra Baş Kısmı da Bulundu
Altın Yeni Güne Nasıl Başladı? İşte Güncel Fiyatlar