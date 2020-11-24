Zorunlu DASK aramaları 1 ayda yüzde 100 arttı - Son Dakika

Zorunlu DASK aramaları 1 ayda yüzde 100 arttı

24.11.2020 10:55
Zorunlu DASK aramaları 1 ayda yüzde 100 arttı, System.String[]

Türkiye'de İzmir depreminin ardından internette yapılan zorunlu deprem sigortası aramaları son bir ayda yüzde 100, zorunlu deprem sigortası üretimi ise yüzde 37 arttı.

Türkiye'de İzmir depreminin ardından internette yapılan zorunlu deprem sigortası aramaları son bir ayda yüzde 100, zorunlu deprem sigortası üretimi ise yüzde 37 arttı. Taleplerin yoğunluğu, yetkililerin uyarılarını da beraberinde getirdi. Hesapkurdu.com Genel Müdürü Ömer Paksoy "Vatandaşımız, zorunlu olarak yaptırılan DASK ile ilgili yeterli bilgiye sahip değil" dedi.

Ege Denizi'nde, 30 Ekim'de meydana gelen ve İzmir'de yıkıma neden olan depremin ardından Türkiye genelinde vatandaşlar, zorunlu deprem sigortası yaptırmak için harekete geçti. İnternette yapılan deprem sigortası aramaları son bir ayda yüzde 100 artarken deprem sigortası üretimi ise Ege Bölgesi'nde yüzde 118, İzmir'de yüzde 169 ve Türkiye genelinde yüzde 37 artış gösterdi. Taleplerdeki yoğunluğu, afet farkındalığı kapsamında olumlu değerlendiren online kredi karşılaştırma platformu Hesapkurdu.com Genel Müdürü Ömer Paksoy, "Ülkemizin bir deprem kuşağı üzerinde olması sebebiyle sigortalılık oranının artırılması çok önemli bir gelişme. Ancak halk, zorunlu olarak yaptırılan DASK ile ilgili yeterli bilgiye sahip değil. Çoğu kişi DASK'ın evlerdeki eşyaları da kapsadığını düşünüyor ama durum böyle değil" dedi.

DASK SADECE EVE VE BİNAYA GELECEK ZARARI KARŞILAR

Zorunlu deprem sigortası kapsamına dair toplumda yer alan belirsizliklere açıklık getiren Hesapkurdu.com Genel Müdürü Ömer Paksoy, "DASK sadece eve ve binalara gelecek olan zararları kapsar. Eşyalar ve elektronik cihazlar DASK kapsamına girmez. Enkaz kaldırma masrafları, kar kaybı, iş durması, kira mahrumiyeti, alternatif ikametgah ve işyeri masrafları, mali sorumluluklar ve benzeri başkaca ileri sürülebilecek diğer bütün dolaylı zararlar, her türlü taşınır mal, eşya ve benzerleri, tüm bedeni zararlar ve vefat, manevi tazminat talepleri, deprem ve deprem sonucu oluşan yangın, infilak, tsunami veya yer kaymasının dışında kalan hasarlar ve depremden bağımsız olarak, binanın kendi kusurlu yapısı nedeniyle zamanla oluşmuş zararlar da DASK kapsamında değildir.  Bu yüzden DASK'ın yanı sıra konut sigortası, eşya sigortası, iş yeri sahipleri için ise iş yeri sigortası yaptırmak gerekir. Hatta doğal afet durumlarında oluşabilecek hasarları karşılayabilmek için kasko poliçesine deprem teminatını da eklemek doğru olacaktır" diye konuştu.

"KONUT VE EŞYA SİGORTASI YAPTIRILABİLİR"

Konut ve eşya sigortasının kapsamına da değinen Paksoy,  "Konut ve eşya sigortası ise sigortalanan konutu ve eşyalarınızı teminat kapsamına göre yangın, deprem, sel, su baskını, dolu, hırsızlık, cam kırılması ve daha birçok olası duruma karşı güvence altına alan sigorta türüdür. Teminat kapsamında olması durumunda da pek çok hasar ve imkanı karşılar. Bunlar, cam kırılmaları dahil konutta ya da eşyalarda oluşabilecek hasarlar, hırsızlık sırasında ve sonrasında verilen zararlar, zorunlu deprem sigortasının karşılamadığı durumlar, kombi ve klima bakımı, ücretsiz halı yıkama, çilingir hizmeti, tesisat, elektrik, konutta hasar oluşması durumunda otelde konaklama, tıbbi destek imkanı ve ölüm, sürekli sakatlık ve tedavi teminatları olarak çeşitlenebilir" ifadelerini kullandı.

DASK YILLIK 161 TL, KONUT VE EŞYA SİGORTASI 153 TL'DEN BAŞLIYOR

Online kredi karşılaştırma platformu Hesapkurdu.com verilerine göre, İzmir depremini izleyen Kasım ayında platform üzerinden alınan DASK sigortası tekliflerinde fiyat ortalaması 161 TL oldu. Yıllık prim bedelleri binaların inşa yılına göre değişiklik gösterirken, büyük depremi bekleyen İstanbul'da bu rakam 216 TL olarak kaydedildi. Eşya ve konut sigortalarına bakıldığında ise özellikle kiracılar için avantaj sağlayan eşya sigortasında 10 - 100 bin TL'lik teminat için yıllık prim ortalaması 146 TL; konut sigortasında konut inşa bedeli 200 - 250 bin TL'lik teminat için 55 TL oldu. Konut inşa bedeli 200 - 250 bin TL ve eşya bedeli 10 - 100 bin TL'lik teminat için eşya dahil konut sigortasının yıllık prim ortalaması da 153 TL olarak hesaplandı.


Doğal Afet Sigortaları Kurumu, Türkiye, Deprem, İzmir, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Zorunlu DASK aramaları 1 ayda yüzde 100 arttı - Son Dakika


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