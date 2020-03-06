‘Zorunlu depozito’ ile yeni yatırımlar gelecek - Son Dakika
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‘Zorunlu depozito’ ile yeni yatırımlar gelecek

22 dakika önce

Zorunlu depozito en çok gıda-içecek ve perakende satış alanlarını etkileyecek.

‘Zorunlu depozito’ ile yeni yatırımlar gelecek, System.String[]

Zorunlu depozito en çok gıda-içecek ve perakende satış alanlarını etkileyecek. Geri dönüşüm sektöründe ise yeni yatırım fırsatları doğuracak.

Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi: 06.03.2020 04:59 
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