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‘Zorunlu depozito’ ile yeni yatırımlar gelecek
22 dakika önce
Zorunlu depozito en çok gıda-içecek ve perakende satış alanlarını etkileyecek.
Zorunlu depozito en çok gıda-içecek ve perakende satış alanlarını etkileyecek. Geri dönüşüm sektöründe ise yeni yatırım fırsatları doğuracak.
Haber Yayın Tarihi: 06.03.2020 04:59
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