Zorunlu deprem sigortalı konut sayısı 9 milyonu aştı

Türkiye genelinde zorunlu deprem sigortalı konut sayısı 9 milyonu aşarken zorunlu deprem sigortasına sahip konut oranı yüzde 52 oldu.

17 Ağustos 1999'da meydana gelen Marmara Depremi'nin 20. yıldönümünde zorunlu deprem sigortalı konut sayısı 9 milyonun üzerine çıktı. Doğal Afet Sigortaları Kurumu (DASK) istatistiklerine göre Türkiye genelinde zorlu deprem sigortasına sahip konut oranı ise yüzde 52 oldu.



Her 2 kişiden 1'i düşük risk bölgesinde olduğuna inanıyor



DASK'ın anket ve derinlemesine mülakat yöntemlerini kullanarak yaptırdığı son algı araştırmasına göre her 2 kişiden 1'i evinin bulunduğu bölgeyi güvenli olarak tanımlıyor. Her 10 kişiden 7'si bu konuda herhangi bir inceleme ya da işlem yaptırmamış olsa da evinin sağlam olduğunu düşünüyor.



9 milyondan fazla konuta ulaşarak her 2 konuttan 1'ini zorunlu deprem sigortasıyla güvence altına aldıklarını belirten DASK Koordinatörü İsmet Güngör, "Konut sahiplerinin yarısını kazanmış durumdayız. Şimdi sıra diğer yarıda. Sigortalı konut sayısının artırılması hedefi 11. Kalkınma Planı'nda da yer alıyor. Son yaptırdığımız araştırmanın sonuçları, zorunlu deprem sigortası yaptırmayan konut sahiplerinin riski yönetmek yerine göz ardı etmeyi tercih ettiğini ortaya koyuyor. Konut sahiplerinin yarısı herhangi bir bilgiye ya da önleme dayanmadan depreme karşı güvende olduğunu düşünüyor. Riskle yüz yüze gelmek istemiyor. Bana bir şey olmaz anlayışı ağır basıyor. Bu kesime deprem riskini anlatmalı ve bu risk karşısında çaresiz olmadıklarını göstererek zorunlu deprem sigortası yaptırmaya ve depreme karşı önlem almaya ikna etmeliyiz. Çünkü depremden sonra hayat devam edecek ve hayatın hızla normale dönmesinde sigortanın büyük bir önemi olacak" dedi.



Deprem yaşamış iller sigortalılıkta önde geliyor



Zorunlu deprem sigortalılık oranı en yüksek iller arasında özellikle deprem geçirmiş illerin yer aldığını görüldü. Yüzde 80'in üstü sigortalılık oranında Düzce, Yalova, ve Sakarya, yüzde 70 seviyelerinde ise Tekirdağ ve Muğla geliyor yer alıyor. Büyük illere bakıldığında ise zorunlu deprem sigortalı konut oranının İstanbul'da yüzde 62'ye, İzmir'de yüzde 57'ye, Ankara'da yüzde 55'e ve Antalya'da yüzde 54'e ulaştığı görülüyor.



Deprem deneyiminin, illerin zorunlu deprem sigortası oranını belirgin şekilde etkilediğinin altını çizen Güngör şunları söyledi:



"17 Ağustos Marmara depremi ülke tarihimizde çok büyük bir yıkım ve acıydı. 2000 yılında kurulan DASK, depremin konutlarda yaratabileceği maddi hasarları teminat altına almak ve depremden sonra hayatın devamlılığını sağlamak amacıyla kuruldu. Ancak araştırma sonuçları aradan geçen 20 yılda bireylerin risk algısında depremin sırasının gerilediğini gösteriyor. Sonuçta bu depremi yaşamamış yeni bir nesil yetişti. Şimdi misyonumuz, depremi ve depreme karşı alınması gereken önlemleri yeni bir acı yaşamadan anlatmak."



Denizli'deki konutların 125 bininde zorunlu deprem sigortası bulunuyor



8 Ağustos'ta Denizli'nin Bozkurt ilçesinde meydana gelen 6 büyüklüğündeki depremle ilgili Denizli halkına ve çevre illere geçmiş olsun dileklerini de ileten Güngör, "Depremde can kaybı yaşanmaması en büyük tesellimiz, yaralananların da en kısa sürede sağlığına kavuşmasını temenni ediyoruz. Denizli'de ve depremden etkilenen çevre illerde depremin ardından gelen ihbarlarla hızla hasar tespit çalışmalarına başlandı. Bugün itibariyle yüzde 50'lik sigortalılık oranıyla Denizli'deki konutların 125 bininde zorunlu deprem sigortası bulunuyor. Depremlerin konutlarda oluşturduğu her türlü maddi hasarın yükünü karşılamak için bu sayının artması önem taşıyor. Denizlilerin geleceklerini güvence altına almak için bu duyarlılığı göstereceklerine inanıyoruz" dedi. - İSTANBUL

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: İHA

