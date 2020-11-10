Zorunlu Deprem Sigortalı konutlarda artış var

İzmir depreminin ardından poliçe üretimine devam eden DASK, Zorunlu Deprem sigortası poliçesi üretimindeki günlük artışları açıkladı. Zorunlu Deprem Sigortası günlük poliçe üretimi Ege Bölgesi'nde yüzde 118, İzmir'de yüzde 169, Türkiye genelinde yüzde 37 arttı.

Doğal Afet Sigortaları Kurumu (DASK), 30 Ekim İzmir Seferihisar merkezli depreminin ardından Zorunlu Deprem Sigortası yaptıranların sayısının arttığını açıkladı. Depremden sonra günlük poliçe üretimi Ege Bölgesi'nde yüzde 118 ve İzmir'de yüzde 169 arttı. Türkiye genelindeki günlük poliçe üretimi artışı ise yüzde 37 olarak gerçekleşti.

Vatandaşların depremin ardından Zorunlu Deprem Sigortası'nın önemini hatırlayarak sigorta yaptırmaya başladığını belirten DASK Koordinatörü Erdal Turgut şunları söyledi:

"Kurum olarak önceki deneyimlerimizden de biliyoruz ki deprem geçirmiş illerde sigortalılık oranları daha yüksek oluyor. İzmir'de ve Ege Bölgesi'nde de depremin ardından Zorunlu Deprem Sigortası'na ilgide çok ciddi bir artış oldu. Önceki depremlerde de görüldüğü gibi, vatandaşlarımız evlerini güvence altına almanın önemini hatırladılar ve sigortaya yöneldiler. Biz de depremden sonra poliçe üretimlerimizi durdurmadık ve poliçe üretiminde İzmir genelinde ise yüzde 169'luk bir artış yaşadık. Depremin ardından İzmir'deki Zorunlu Deprem Sigortalı konut sayısı 635 bin 55'ten 660 bin 954'e yükseldi".

Poliçe üretiminin depremden sonra da aralıksız devam ettiğini belirten Turgut, evi depremde hasar görenlerin sigorta yaptırmaması gerektiğini de hatırlattı.

15 milyon tazminat ödendi

Depremin ardından çok kısa sürede ödemelere başladıklarını hatırlatan Turgut, "Kurum olarak hedefimiz, depremden sonra sahada sigortalılarımızın yanında olarak depremin yaralarını en kısa sürede sarmak. Hasar ihbarlarını en kısa sürede sonuçlandırmak için aralıksız çalışıyoruz. 9 Kasım itibarıyla depremden etkilenen 14 ilden aldığımız toplam hasar ihbarı yaklaşık 15 bine ulaştı. Sonuçlanan dosyalar için 15 milyon TL tazminat ödemesi yaptık" dedi.

İzmir'de ikinci iletişim merkezi kuruldu

DASK, ikinci İletişim Merkezi'ni Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ve AFAD işbirliğiyle Sakarya Caddesi üzerindeki İyilik Noktası'nda kurduğunu duyurdu. Zorunlu Deprem Sigortası poliçesi sahibi olan ve evleri depremden hasar gören vatandaşların, bu merkezden hasar ihbarını nasıl yapacağı ile ilgili bilgi alıp hasar dosyalarını takip edebileceği bildirildi.

Konu hakkında konuşan Turgut, "Sigortalılarımızın herhangi bir soruları olduğunda bize kolaylıkla ulaşmalarını istiyoruz. Bunun için Çağrı Merkezimizin yanı sıra iki de İletişim Merkezi ile yanlarındayız. Hasar ihbarını nasıl yapacaklarını, ihbar sonrası sürecin nasıl işlediğini bu merkezlerimizden de öğrenebilirler" açıklamasında bulundu. - İSTANBUL