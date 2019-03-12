Zorunlu İniş Yapan Polis Helikopteri Sorunsuz Havalandı
1 saat önce
Tunceli'de bugün sabah zorunlu olarak boş araziye iniş yapan polis helikopterinin bakımları yapılarak tekrar havalanması sağlandı.
Tunceli
'de bugün sabah zorunlu olarak boş araziye iniş yapan polis helikopterinin bakımları yapılarak tekrar havalanması sağlandı. Tunceli'de Polis
Özel Harekat personelinin görev değişimi esnasında 'Polis Helikopterinin' teknik arıza vermesi üzerine tecrübeli uçuş ekibi araziye mecburi iniş yapmıştı. 2'si pilot 13 personel bulunan helikopterde herhangi bir olumsuzluk yaşanmadı. Bölgeye Vali Tuncay Sonel de giderek bilgi aldı. Yaşanan teknik arızanın giderilmesi için bölgeye gönderilen teknik destek ekibi de çalışmasını tamamladı. Yapılan çalışma sonrası helikopter sorunsuz bir şekilde havalanarak zorunlu iniş yaptığı bölgeden ayrıldı. Helikoptere başka bir helikopter de eşlik etti. Valilik açıklamasında, "Zorunlu iniş yapan emniyet helikopterimizin bakımı tamamlandı, sorunsuz ayrıldılar" denildi.
(Ercan Topaç/İHA)
Son Dakika
» Güncel
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 12.03.2019 05:06 Kaynak: İHA
Emekli Polis, Arkasında Not Bırakıp İntihar Etti
Slovenya'da Bir Kadın Sigorta Dolandırıcılığı İçin 'Elini Bilekten Kesti'
Firariden Polise: Uykuda Bile Rahat Bırakmadınız
Selçuk Yöntem'i Dolandıran Kadın Emlakçı, Tutuklu Yargılanacak