Zorunlu karşılık kapsamındaki altın miktarı yüzde 40 azaldı
8 dakika önce
TL'nin dolar karşısında dip seviyeyi görmesi sonrası munzam karşılıklarda yapılan değişiklikler ve yabancı para kredi kullanımındaki azalışın etkisiyle bankaların zorunlu karşılık olarak TCMB'de tuttukları altın miktarı yüzde 40 azaldı.
TL'nin dolar karşısında dip seviyeyi görmesi sonrası munzam karşılıklarda yapılan değişiklikler ve yabancı para kredi kullanımındaki azalışın etkisiyle bankaların zorunlu karşılık olarak TCMB'de tuttukları altın miktarı yüzde 40 azaldı.
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Haber Yayın Tarihi : 28.01.2019 05:15
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