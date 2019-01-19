Son Dakika Haberleri: Zorunlu Karşılıklar Hakkında Tebliğ"De Değişiklik

Zorunlu Karşılıklar Hakkında Tebliğ"De Değişiklik

50 dakika önce

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasınca (TCMB) Zorunlu Karşılıklar Hakkında Tebliğ'de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ Resmi Gazetede yayımlandı.

Zorunlu Karşılıklar Hakkında Tebliğ
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasınca (TCMB) Zorunlu Karşılıklar Hakkında Tebliğ'de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ Resmi Gazetede yayımlandı.

25 Aralık 2013 tarihli ve 28862 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Zorunlu Karşılıklar Hakkında Tebliğ'in 4'üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) bendinde değişikliğe gidildi.

Söz konusu tebliğde zorunlu karşılığa tabi yükümlülükleri düzenleyen maddenin birinci fıkrasının "Mevduat/katılım fonu" (a) bendine "Resmi kuruluşlardan kabul edilenler hariç" kısmı eklendi.

Aynı tebliğin geçici 6'ncı maddesi de yürürlükten kaldırıldı.

11 Ocak 2019'dan geçerli olmak üzere, bugün itibarıyla yürürlüğe giren bu tebliğin hükümlerini Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Başkanı yürütüyor.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 19.01.2019 10:56 Kaynak: AA

Aralık, TCMB, Gazeteler, Ekonomi
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