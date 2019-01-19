Zorunlu Karşılıklar Hakkında Tebliğ"De Değişiklik
50 dakika önce
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasınca (TCMB) Zorunlu Karşılıklar Hakkında Tebliğ'de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ Resmi Gazetede yayımlandı.
Türkiye
Cumhuriyet Merkez
Bankasınca (TCMB
) Zorunlu Karşılıklar Hakkında Tebliğ'de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ Resmi Gazetede
yayımlandı.
25 Aralık
2013 tarihli ve 28862 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Zorunlu Karşılıklar Hakkında Tebliğ'in 4'üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) bendinde değişikliğe gidildi. Söz
konusu tebliğde zorunlu karşılığa tabi yükümlülükleri düzenleyen maddenin birinci fıkrasının "Mevduat/katılım fonu" (a) bendine "Resmi kuruluşlardan kabul edilenler hariç" kısmı eklendi.
Aynı tebliğin geçici 6'ncı maddesi de yürürlükten kaldırıldı.
11 Ocak 2019'dan geçerli olmak üzere, bugün itibarıyla yürürlüğe giren bu tebliğin hükümlerini Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Başkanı yürütüyor.
Son Dakika
» Ekonomi
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 19.01.2019 10:56 Kaynak: AA
Afyonlu Teknikerin Kaynanadili Meyvesinden Ürettiği Kaktüs Sirkesi, Her Derde Deva Oluyor
Sosyal Medyanın Yeni Akımı Olan 10 Yıllık Değişim Hareketinin İç Yüzü Ortaya Çıktı
Askere Gidemeyeceğini Öğrenen Genç, İntihar Girişiminde Bulundu
Halkbank, 22 Bin TL Maaş Alan Milletvekillerine 10 Bin TL Promosyon Ödemesi Yaptı