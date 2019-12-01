Son Dakika Haberleri: Zorunlu kış lastiği denetimleri yapıldı
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Zorunlu kış lastiği denetimleri yapıldı

6 saat önce

Hatay'ın merkez Antakya ilçesinde şehirlerarası yük ve yolcu taşıyan araçlar için zorunlu kış lastiği denetimi yapıldı.

Hatay'ın merkez Antakya ilçesinde şehirlerarası yük ve yolcu taşıyan araçlar için zorunlu kış lastiği denetimi yapıldı.

Hatay Emniyet Müdürlüğü Trafik Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından gerçekleştirilen kontrollerde 50 otobüs denetlendi.

Hatay İl Emniyet Müdür Yardımcısı Ozan Gün'ün de katıldığı denetimlerde sürücülere bilgilendirme yapıldı.

Türkiye genelinde 1 Aralık itibariyle başlayan zorunlu kış lastiği uygulaması, 1 Nisan 2020 itibariyle son bulacak.

Zorunlu kış lastiği denetimleri yapıldı

Trafik Şube Müdürlüğü, Emniyet Müdürlüğü, Antakya, Hatay, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 01.12.2019 04:42 Kaynak: AA
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