Son Dakika Haberleri: Zorunlu kış lastiği uygulaması başladı
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Zorunlu kış lastiği uygulaması başladı

6 saat önce

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığınca, 2017 yılında Kış Lastiği Kullanma Zorunluluğu ile İlgili Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ kapsamında ticari araçlar için zorunlu hale getirilen uygulama İstanbul'da başladı.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığınca, 2017 yılında Kış Lastiği Kullanma Zorunluluğu ile İlgili Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ kapsamında ticari araçlar için zorunlu hale getirilen uygulama İstanbul'da başladı.

Esenler Otogarı'nda yapılan denetimde, trafik polislerince yük ve yolcu taşımacılığı yapan ticari araçların lastikleri kontrol edildi.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, vatandaşların güvenle seyahat edebilmeleri için farklı il ve ilçelere yolcu taşıyan otobüslerde denetim yaparak, lastiklerin kış lastiği olup olmadığı ve lastik diş derinliklerini inceledi.

Ekipler, sürücüleri kurallara uymaları konusunda uyardı.

Kış lastiği dışında çekme halatı, zincir seti, ilk yardım çantası ve trafik ikaz işareti gibi ekipmanları bulundurmayan sürücülere 108 lira tutarında Trafik İdari Para Cezası Karar Tutanağı düzenlenecek.

Kurallara uymayan araçların işletmecisine 625 lira tutarında Trafik İdari Para Cezası Karar Tutanağı düzenlenirken, bu araçların lastiklerini uygun hale getirebilecekleri en yakın yerleşim birimine kadar gitmelerine denetimle görevli olan memur tarafından izin verilecek.

Zorunlu kış lastiği uygulaması başladı

İstanbul, Esenler, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 01.12.2019 04:37 Kaynak: AA
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Esenler Otogarı'nda kış lastiği denetimi: Yolcu otobüslerinin lastikleri kontrol edildi
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