Son Dakika Haberleri: Zorunlu okul öncesi eğitim oranı: AB'de yüzde 95 Türkiye'de yüzde 55
Son Dakika Dünya Zorunlu okul öncesi eğitim oranı: AB'de yüzde 95 Türkiye'de yüzde 55 - Son Dakika Dünya

Zorunlu okul öncesi eğitim oranı: AB'de yüzde 95 Türkiye'de yüzde 55

6 saat önce

Avrupa Birliği (AB) ülkelerinde 4 yaş ile zorunlu okul öncesi dönemi kapsayan yaş grubunda eğitim oranı yüzde 95’i aşarken bu oran Türkiye’de yüzde 55’te kaldı. Bu düşük orana rağmen Türkiye’de bu oran son 10 senede yüzde 105 artış gösterdi.

Zorunlu okul öncesi eğitim oranı: AB'de yüzde 95 Türkiye'de yüzde 55, System.String[]

Dünyada çocukların en önemli sorunlarından birisi de eğitim hakkı. Okul öncesi eğitim gelişmiş ülkelerde yüksek sevilere erişmiş durumda. Avrupa Birliği (AB) ülkelerinde 4 yaş ile zorunlu okul öncesi dönemi kapsayan yaş grubunda eğitim oranı yüzde 95'i aşarken bu oran Türkiye'de yüzde 55'te seviyesinde kaldı. Ancak Türkiye'de bu oran son 10 senede yüzde 105 artış gösterdi.


Avrupa İstatitik Ofisi (Eurostat) Türkiye ve Avrupa ülkelerinde zorunlu okul öncesi eğitime dair 2017 yılı verilerini açıkladı. Veriler 4 yaş ile zorunlu okula başlamadan önceki yaş grubunu kapsıyor. Bu yaş grubu Türkiye'de 4-6 yaş arasına denk geliyor. Buna göre zorunlu okul öncesi eğitimde okullaşma oranı AB'nin 28 üyesinin ortalaması yüzde 95,4 oldu. 28 üyeden 15'i yüzde 95 üstü eğitim oranına sahip. Zorunlu okul öncesi eğitimde 23 ülke ise yüzde 90'ın üstünde orana sahip. AB ülkeleri içinde en düşük oran yüzde 78,2 ile Slovakya'da.

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Avrupa Birliği, Türkiye, Dünya

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 21.11.2019 03:19 
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