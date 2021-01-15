Zorunlu olan direksiyon eğitim sınavları ile diğer teorik ve uygulama sınavlarında görev alan komisyon görevlileri, usta öğreticiler ve bu sınavlara...

Zorunlu olan direksiyon eğitim sınavları ile diğer teorik ve uygulama sınavlarında görev alan komisyon görevlileri, usta öğreticiler ve bu sınavlara girecek kursiyerler de sokağa çıkma kısıtlamasından muaf tutulacak.

Zorunlu olan direksiyon eğitim sınavları ile diğer teorik ve uygulama sınavlarında görev alan komisyon görevlileri, usta öğreticiler ve bu sınavlara girecek kursiyerler de sokağa çıkma kısıtlamasından muaf tutulacak

Politika, Son Dakika Kaynak: AA Son Dakika › Politika › Zorunlu olan direksiyon eğitim sınavları ile diğer teorik ve uygulama sınavlarında görev alan komisyon görevlileri, usta öğreticiler ve bu sınavlara... - Son Dakika

Son Dakika

ABD'de endişe veren yeni bir koronavirüs mutasyonu tespit edildi

Wayne Rooney, futbol kariyerini sonlandırıp Derby Country'nin başına geçti

Son Dakika: İçişleri Bakanlığı'ndan 81 il valiliğine ek genelge! Kısıtlamadan muaf tutulanların listesi genişletildi

F.Bahçe'nin gündemindeki Mesut Özil'in Arsenal'deki alacaklarını istemesi transferi tıkanma noktasına getirdi

Meteoroloji tek tek uyardı! İstanbul dahil 43 ilde kar yağışı etkili olacak

Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan faiz mesajı: Beni dinlerler, dinlemezler ama ben yüksek faize karşıyım

Selçuk Özdağ'a yapılan saldırı sonrası Davutoğlu'ndan ilk açıklama: Erdoğan'dan açıklama bekliyoruz

Can Yaman'ın giydiği kabanın fiyatı dudak uçuklattı