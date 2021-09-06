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Zorunlu PCR testi uygulaması tartışmalı başladı - Son Dakika

Zorunlu PCR testi uygulaması tartışmalı başladı

06.09.2021 16:22

Zorunlu PCR testi uygulaması tartışmalı başladı Otogara gelen 10 kişiden 7'si Covid-19 aşısı ya da PCR testi olmadığı için geri dönüyor PCR testi zorunluluğu başladı ortalık karıştı İçişleri Bakanlığı tarafından toplu taşıma ve toplu alanlarda zorunlu PCR testi uygulaması bugün itibarıyla başladı.

Zorunlu PCR testi uygulaması tartışmalı başladı

Otogara gelen 10 kişiden 7'si Covid-19 aşısı ya da PCR testi olmadığı için geri dönüyor

PCR testi zorunluluğu başladı ortalık karıştı

ANKARA - İçişleri Bakanlığı tarafından toplu taşıma ve toplu alanlarda zorunlu PCR testi uygulaması bugün itibarıyla başladı. Zorunlu PCR testi uygulamasının başlaması ile otogarlarda ve tren garında tartışmalar yaşandı.

İçişleri Bakanlığının 8 Ağustos tarihinde yayımladığı genelgeye göre bugünden itibaren; iki aşısını yaptırmayan, son 48 saat içerisinde PCR testi negatif çıkmayan veya 180 gün öncesine kadar korona virüs geçirmemiş kişiler özel araç hariç uçak, otobüs, tren ve diğer toplu ulaşım araçlarıyla yolculuk yapamayacak. Aynı zamanda bu şartlara uyum sağlayamayan vatandaşlar konser, sinema ve tiyatro gibi vatandaşların toplu olarak bulunduğu faaliyetlere de katılım sağlayamayacak.

Bugün itibari ile uygulamaya koyulan genelge kapsamında Ankara Şehirlerarası Otobüs Terminaline ve Ankara Yüksek Hızlı Tren Garına yolculuk etmek için gelen vatandaşların bazıları şartlara uyum sağlamadığı için geri dönmek zorunda kaldı. Şartlara uyum sağlamayan bazı vatandaşlar ise karşılaştığı durum karşısında şok yaşadı. Genelgenin uygulamaya koyulduğu ilk gün birçok vatandaş PCR testi ve aşı konusunda sınıfta kalırken, yetkililer ve yolcular arasında tartışma yaşandı.

"10 yolcudan 7'sinde seyahat edemez durumu ile karşı karşıya kalıyoruz"

Özel bir karayolu ulaşım sektöründe işletme müdürü olan Aydın Zengin, "Haftalar öncesinden duyurulmasına rağmen sabah saatlerinde geldiğimizde hala devam eden yoğunluk vardı. Yolculuk etmek için yeterli kriterleri tamamlayamayan vatandaşlarımızla karşı karşıyayız. Buraya gelen tüm konuklarımızın ilk olarak Hayat Eve Sığar uygulamasını açarak orada HES kodlarını sorguluyoruz. O sorguda toplu taşımada seyahat edebilir yazıyorsa eğer ondan sonra diğer soruları sorup biletini keserek gönderiyoruz. Ama sabahtan beri gelen 10 yolcudan 7'sinde seyahat edemez durumu ile karşı karşıya kalıyoruz. ya aşılarını yaptırmamışlar ya bir tane yaptırmışlar ya aşıyı protesto etmişler ya da yerli aşıyı bekliyorlar. Dolayısıyla beklediğimizden farklı bir durum oldu. Hiçbir şekilde bilet veremiyoruz. Çünkü bu konuda yaptırımlar çok yüksek. Kurallara da uymamız gerekiyor.

Bizim denetimimizde olduğunu düşünen yolcular oluyor. 'Devamlı sizinle gidiyoruz, bir seferliğe mahsus görmezden gelin' diyenler oluyor. Ama biz onlara durumu anlattığımız zaman biraz daha sakinleşiyorlar. 'Bugün ilk gün bir şey olmaz' diyenlerle çok karşılaşıyoruz. Henüz kimse kabullenemedi" ifadelerini kullandı.

"Tekrar olmam gerekiyorsa olacağım"

AŞTİ'de bir yakınını yolcu eden Ramazan Selvi, "Şuanda devletimizin çalışmalarını gayet yerin buluyoruz. Olması gerekeni yapıyorlar. Devlet büyüklerimiz, başkanımız, sağlık bakanımız, doktorlarımız tabi ki Türk milleti için çalışıyor. Bizlere zarar verecek bir şey yapacaklarına inanmıyorum. Ben iki doz aşıyı zorunlu olmadan önce oldum. Tekrar olmam gerekiyorsa olacağım" ifadelerine yer verdi.

"2 gün önce PCR testi oldum ve 2 tane aşımda yapılı durumda"

Öğrenci olduğu şehir olan İstanbul'a Yüksek Hızlı Tren ile seyahat etmek için YHT garına gelen Batuhan Haberal, "Bence olması gereken bir uygulama. Sonuçta aşıya teşvik ediyor. Sizin yanınızda oturan kişinin ne olduğunu bilmiyorsunuz. Bu konuda içinizin daha rahat olmasını sağlayacak bir uygulama. 2 gün önce PCR testi oldum ve 2 tane aşımda yapılı durumda" dedi.

"Herkesin bilinçli davranıp aşısını olmasını isterim"

İstanbul'a ablasının yanına giden bir vatandaş ise, "Bence mantıklı çünkü ben iki doz aşımı oldum. Korona tehdidi oluşturan insanlarla beraber yolculuk yapmak istemem. Herkesin bilinçli davranıp aşısını olmasını isterim. Bence bu açıdan mantıklı" diye konuştu.

Sürekli olarak test yaptırdığını ifade eden yolcu Turgut Kızıltaş, "Kontrolü sağlanabilirse güzel bir uyulama. Ama bizim halkımızın çok uyacağını tahmin etmiyorum. İş gereği çok geziyorum ama birçok bölgede maskeye bile dikkat edilmiyor. Çocuğumun rahatsızlığından dolayı 55 gün hastane sürecimiz oldu. Covid-19'dan dolayı insanların ne kadar sıkıntı çektiğini orada yakından gördüm. Bende önceden önemsemeyenlerdendim. Hemen aşımı yaptırdım, gerekli testlerimi yaptırdım, düzenli olarak testlerimi de yaptırıyordum. Yine de benden dolayı başkaları mağduriyet yaşamasın diye. Ben bu uygulamanın faydalı olduğunu düşünüyorum. İnşallah önümüzdeki süreçte bir kapanma yaşamadan bu dönemi atlatırız" değerlendirmesinde bulundu.

Zorunlu PCR testi uygulamasını değerlendiren özel bir sinema salonunun yöneticisi Nazlı Günüzalp, "Girişlerde personelimiz izleyicilerden HES kodu alıyorlar. Daha sonra eğer bir risk durumu yoksa aşısı tamsa içeri alıyorlar. Bugün bir izleyicimiz ile karşılaştık maalesef aşısını olmamıştı onu alamadık. Herkesin aşısını olması gerekiyor toplum güvenliği açısından. Güzel bir uygulama" ifadelerini kaydetti.

Zorunlu PCR testi uygulaması tartışmalı başladı
Zorunlu PCR testi uygulaması tartışmalı başladı
Zorunlu PCR testi uygulaması tartışmalı başladı
Zorunlu PCR testi uygulaması tartışmalı başladı
Zorunlu PCR testi uygulaması tartışmalı başladı

İçişleri Bakanlığı, Koronavirüs, PCR Testi, Yht, Genel, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Genel Zorunlu PCR testi uygulaması tartışmalı başladı - Son Dakika


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