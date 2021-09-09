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Zorunlu PCR uygulaması, Kovid-19 tanı merkezlerindeki test sayısını artırdı - Son Dakika

Zorunlu PCR uygulaması, Kovid-19 tanı merkezlerindeki test sayısını artırdı

09.09.2021 15:46
Zorunlu PCR uygulaması, Kovid-19 tanı merkezlerindeki test sayısını artırdı, System.String[]

Sağlık Bilimleri Üniversitesi Dışkapı Yıldırım Beyazıt Eğitim ve Araştırma Hastanesi Kovid-19 Tanı Laboratuvarı Sorumlusu Doç. Dr. Ümmü Gül Erdem, geçen haftalarda günlük 4-5 bin civarında Kovid-19 testi incelerken şu anda bunun yaklaşık 8 binlere ulaştığını söyledi.

Sağlık Bilimleri Üniversitesi Dışkapı Yıldırım Beyazıt Eğitim ve Araştırma Hastanesi Kovid-19 Tanı Laboratuvarı Sorumlusu Doç. Dr. Ümmü Gül Erdem, geçen haftalarda günlük 4-5 bin civarında Kovid-19 testi incelerken şu anda bunun yaklaşık 8 binlere ulaştığını söyledi.

Erdem, toplu etkinliklere katılımda ve bazı seyahatlerde 2 doz Kovid-19 aşısını tamamlamamış ya da hastalığı geçirip bağışıklık süresini doldurmuş olanlara yönelik 6 Eylül'den itibaren getirilen PCR testi zorunluluğuna ilişkin AA muhabirine değerlendirmelerde bulundu.

Laboratuvarlarında şu anda Ankara'nın çeşitli hastanelerinden görevlendirilen 65 kadar personelin görev yaptığını belirten Erdem üç vardiya halinde 24 saat kesintisiz çalıştıklarını söyledi.

Numunelerin Ankara'nın çeşitli hastaneleri ve özel sağlık kuruluşlarından kuryeler aracılığıyla getirildiğini ve kayıt işleminin ardından bilgi işlem birimine alındığını anlatan Erdem, şöyle devam etti:

"Bütün bu işlemler, aslında PCR ve cihazla çalışılan, ne kadar zamanda sonuç veriyor gibi konuşulan bir test gibi algılansa da aslında ön işlemlerinde, sonraki değerlendirme ve sisteme aktarılmasında insan emeği çok fazla olan bir testtir. Bütün bunlar yapıldıktan sonra cihazlara yükleniyor, cihazlarda üretici firmanın önerileri doğrultusunda programlar seçilerek çalışılıyor. Ondan sonra da yorumlanma ve sisteme aktarılma aşamasına geçiliyor."

"Yoğun bakımlarda yatan hastaların çoğu aşısız hastalar"

Testlerin laboratuvarda çalışılması ve sonuçların sisteme aktarılması dahil iki farklı aşamada değerlendirildiğini belirten Erdem, laboratuvara girdikten sonra ön hazırlık ve değerlendirme süreçleriyle birlikte yaklaşık 4-5 saat içerisinde sonuç verebildiklerini ifade etti.

Erdem, son günlerde getirilen PCR uygulamasıyla test sayılarında artış olduğunu vurgulayarak, "Tam yansımayı henüz göremedik, çünkü bu hafta başından beri bu uygulamalar yapılıyor. Şu anda test sayısında 8 binlere ulaştık, geçtiğimiz haftalarda 4-5 bin civarındayken yaklaşık yüzde 50'lik artış oldu ama gerçek yansımaları sanırım ilerleyen dönemlerde göreceğiz." dedi.

Aşılanmanın önemine de değinen Erdem, şunları kaydetti:

"Her ne kadar biz burada test kısmına yoğunlaşmış olsak da kliniklerden edindiğim bilgilere göre şu anda yoğun bakımlarda yatan hastaların çoğu aşısız hastalar. O nedenle aşılamaya biraz daha ağırlık vermek durumundayız, ayrıca maske, mesafe ve el hijyeni de yine vazgeçilmezlerimizden olmaya devam etmeli."

Zorunlu PCR uygulaması, Kovid-19 tanı merkezlerindeki test sayısını artırdı
Zorunlu PCR uygulaması, Kovid-19 tanı merkezlerindeki test sayısını artırdı
Zorunlu PCR uygulaması, Kovid-19 tanı merkezlerindeki test sayısını artırdı
Zorunlu PCR uygulaması, Kovid-19 tanı merkezlerindeki test sayısını artırdı
Zorunlu PCR uygulaması, Kovid-19 tanı merkezlerindeki test sayısını artırdı

Yıldırım Beyazıt Eğitim ve Araştırma Hastanesi, PCR Testi, Gül Erdem, Ankara, Sağlık, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Sağlık Zorunlu PCR uygulaması, Kovid-19 tanı merkezlerindeki test sayısını artırdı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Zorunlu PCR uygulaması, Kovid-19 tanı merkezlerindeki test sayısını artırdı - Son Dakika
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