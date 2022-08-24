Taksici Esnafı Trafik Sigortası ve Kaskoya Gelen Fahiş Artışa İsyan Etti: "Bir Taksinin Sigorta Masrafı 30-35 Bin Lirayı Buluyor.

ABDULLAH ÇELEBİ

Zorunlu trafik sigortası primlerine eylül ayından itibaren gelecek yüzde 20 zam ve kasko ücretlerindeki fahiş artış, taksici esnafını da zor durumda bıraktı. İzmir Şoförler ve Otomobilciler Esnafı Odası Başkanı Celil Anık, bir taksinin ortalama sigorta masrafının 30-35 bin TL'yi bulduğunu belirterek, "Şu an tıkanmış durumdayız. Bizim bu fiyatlarla başa çıkmamız mümkün değil. Çoğu arkadaş zaten kasko yaptıramıyor. Sadece trafik sigortasıyla yollara çıkıyor. Onu yaptırmayan, kelle koltukta giden de var. Bu böyle gitmez. Türkiye'deki 150 bin taksiye de mutlaka ÖTV indirim yapılmalı" dedi.

Sigortacılık ve Özel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurumu (SEDDK), zorunlu trafik sigortası primlerine eylül ayından geçerli olmak üzere yüzde 20 zam yaparken, aylık artış oranı da yüzde 2,25'ten 4.75'e çıkarıldı. Enflasyon ve dövizdeki yükselişle birlikte kasko fiyatlarının da katlanması taksici esnafını sıkıntıya soktu.

"KELLE KOLTUKTA YOLA ÇIKAN VAR"

ANKA Haber Ajansı'na konuşan İzmir Şoförler ve Otomobilciler Esnaf Odası Başkanı Celil Anık, bir taksinin sigorta ve kaska masrafının ortalama 30-35 bin lirayı bulduğunu söyledi. Anık şöyle konuştu:

"Zorunlu trafik sigortası ve kasko müthiş zamlandı. Bir taksinin normal trafik sigortasını 10 bin TL'den aşağı yaptıramazsınız. 17-18 bin lirayı bulan da var. Eğer 'Sigorta yaptıracağım' derseniz o da 17-18 bin lirayı buluyor. Yani bir taksinin ortalama 30-35 bin lira sadece sigorta masrafı var. Bunu ödemek de mümkün değil. Bu araçların yedek parçaları da müthiş pahalandı. Tamire verilen paraya kadar hepsi zamlandı. Çok enteresan bir süreç yaşıyoruz. Mazot arttı. Her şey de aynı anda yükseldi. Trafik sigortası ve kaskolarla bizim başa çıkmamız mümkün değil. Çoğu arkadaş zaten kasko yaptıramıyor. Sadece trafik sigortasıyla yollara çıkıyor. Onu yaptırmayan da var. Kelle koltukta giden de var. Kontrollerde de zaten bu çıkıyor. Mutlaka bir yol bulunması lazım. Masrafımız bunlarla da bitmiyor. Yanımızda iki şoför çalıştırıyoruz. Bunların sigortası 2 bin küsur. Bir de esnafın BAĞKUR'u var. 5-6 bin lira arabanın sadece SSK'ya ödediği para 3 kişi için. Ödediğiniz yakıt, yedek parçaya verdiğiniz para. Buyur, otur kara kara düşün. İnşallah önümüzdeki günlerde düzelir. Bunların hepsinin ucu ÖTV indirimine geliyor. Bu piyasaya da yansıyacak. Ettiğimiz zararı buradan telafi ederiz. Taksinin olmadığı ülke düşünemezsiniz. Mutlaka bir çare bulunmalı. Bu Avrupa ülkelerinde taksilere indirim var. Çaresi çok basit. Küçük bir düzenleme ile bizi otomobil grubundan ayırılırsa indirim yasal zemine oturtulur."

"BU BÖYLE GİTMEZ"

Hükümete "taksiciler için ÖTV indirimi" çağrısı yapan Anık şöyle devam etti:

"Biz taksicilerin kullandığı araçlar otomobil grubuna dahil. Aynı işi yapan, yolcu veya yük taşıyan araçlar hafif ticari diye geçiyor. Minibüs, servis, otobüs, kamyon, kamyonet bunların ÖTV'si yüzde 4-8 arası. Bizim ödediğimiz ÖTV ise yüzde 45. Bu ödemesi çok zor bir rakam. 500 bin TL'lik bir araba alsanız, hemen hemen yarısı gidiyor. Bir de KDV'si var. 2016 yılında bir sefere mahsus ÖTV çıktı. 'Türkiye'deki taksiler bir sefere mahsus ÖTV'den istisnadır' dediler. 3 yıl da süre verdiler. İnsanlar bunu kullandı. 'Bu sürede kaza yapar ya da arabanızı satarsanız geriye ödersiniz' dediler. Şu an tıkanmış durumdayız. Bugün normal şartlarda 'Sıfır araba alacağım' diye bayiye gitseniz alabileceğiniz bir araba yok. Var ama 500 bin TL civarında. Ben bunu alsam ne kazanacağım? Bunun zaten 240 bin TL'si sadece ÖTV. Bir de KDV'si var. Bu böyle gitmez. Söz verildi, 'Tamam' dendi. Muhalefet liderleri de bunu dile getiriyor. Türkiye'deki 150 bin taksiye mutlaka ÖTV indirim yapılmalı. Sıfır ÖTV olabilir. Sıfırdan ziyade yüzde 5, 10 olur. Devletin içinde bulunduğu şartlar da ortada. Bir yasa değişikliği ile bu iş çözülür diye düşünüyorum. Yine 'Üç yıl satamazsınız' desinler. ÖTV problemi mutlaka çözülmeli. İnşallah önümüzdeki günlerde taksici esnafının da yüzü güler. "

"ELEKTRİKLİ ARAÇ BİR MİLYON LİRA"

Araçları değiştiremediklerini vurgulayan Celil Anık, "Avrupa Birliği'nde dizel araçların üretimi durdu. Birtakım parçalar dışarıdan geliyor. Dizel kullanımı kısılıyor. Alabileceğimiz bir elektrikli araç yok. Bir milyon lira elektrikli araca verip de nerede şarj edeceğim, nasıl çalıştıracağım? Bu da ayrı bir problem. İkinci el araca yöneliyor arkadaşlarımız. İzmir'de taksiye sıfır araba yüzde 10 ancak giriyordur. 3-4-5 yaşında kullanılmış araçları koyuyor arkadaşlar. Yapacak başka bir şey yok" diye konuştu.