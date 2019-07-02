Son Dakika Haberleri: 'Zorunlu trafik' teminat tutarları belli oldu
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'Zorunlu trafik' teminat tutarları belli oldu

1 saat önce

Zorunlu trafik sigortası hakkındaki yönetmelik değişikliği kapsamında yılın ikinci yarısı kabul edilen 1 Temmuz itibarıyla herhangi bir kaza durumunda, sigorta şirketlerinin maddi hasarlı kazalarda ödeyeceği en fazla tazminat tutarını gösteren limitler artırıldı.

'Zorunlu trafik' teminat tutarları belli oldu, System.String[]
Zorunlu trafik sigortası hakkındaki yönetmelik değişikliği kapsamında yılın ikinci yarısı kabul edilen 1 Temmuz itibarıyla herhangi bir kaza durumunda, sigorta şirketlerinin maddi hasarlı kazalarda ödeyeceği en fazla tazminat tutarını gösteren limitler artırıldı.
Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi : 02.07.2019 04:17 
Sigorta, Ekonomi
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