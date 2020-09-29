'Zorunlu yayın' gitti, 'öncelikli yayın' geldi - Son Dakika

YAYIN hizmeti hakkındaki yönetmelikte yapılan değişiklikle 'zorunlu yayın' ibaresinin yerini 'öncelikli yayın' aldı.

Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında Yayın Hizmeti Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik yayımlanarak yürürlüğe girdi. Değişikliğe göre yönetmeliğin tanımlar bölümüne 'öncelikli yayın' ibaresi eklendi. Böylece 'zorunlu yayın' ibaresinin yerini 'öncelikli yayın' almış oldu. Öncelikli yayın, 'Kanunlar çerçevesinde yayınlanması mecburi olan ve ilgili bakanlık veya kurumun olumlu görüşü alındıktan sonra Üst Kurulca görüşülüp karara bağlanarak yayın kuruluşlarına gönderilen yayınlar' şeklinde tanımlandı. Bundan böyle televizyon kanalları kamu spotu yayınlarken ekrana 'sarı megafon' gelecek, 'öncelikli yayın' için ise ekranda 'turuncu megafon' kullanılacak.