Zorunluluğa rağmen maske takmamakta direniyorlar - Son Dakika

Zorunluluğa rağmen maske takmamakta direniyorlar

Trakya'da vatandaşların büyük bölümü yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele kapsamındaki maske takma zorunluluğuna uysa da bu kurala hala direnenlerin de olduğu gözlendi.

Trakya'da vatandaşların büyük bölümü yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele kapsamındaki maske takma zorunluluğuna uysa da bu kurala hala direnenlerin de olduğu gözlendi.

İçişleri Bakanlığı genelgesince ülke genelinde meskenler hariç tüm alanlarda maske takmak zorunlu oldu.

Edirne'nin işlek caddelerinden Saraçlar'da dolaşan çoğu vatandaş, sorumluluk bilinciyle maske takmaya özen gösteriyor.

Buna rağmen sayıları az da olsa bazı vatandaşlar, maskelerini ya çenelerinin altında tutuyor ya da kollarına takmaya devam ediyor.

Yurt dışından gelen tüm araçlara maske ve dezenfektan dağıtılıyor

Edirne Valisi Ekrem Canalp başkanlığında yapılan toplantıda, yurt dışından Edirne'ye gelen tüm araçlardaki yolculara ücretsiz maske ve dezenfektan dağıtımı uygulamasına devam edilmesi kararı alındı.

Edirne Belediyesi de sınır komşusu Bulgaristan'dan yoğun gelen turistler için sosyal mesafe kuralı ve maske takılmasına ilişkin uyarıcı afişler hazırlandı.

Afişler özellikle alışveriş merkezleri ve Bulgaristan vatandaşlarının yoğun bulunduğu alanlara asılacak.

Kırklareli ve Tekirdağ'da da vatandaşların çoğu sorumluluk bilincinde olduğu gözlense de az sayıda vatandaşın maske takmadan dolaştığı görüldü.

Zorunluluğa rağmen maske takmamakta direniyorlar

İçişleri Bakanlığı, Trakya Bölgesi, Vatandaş, Edirne, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 09.09.2020 15:15 - Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Zorunluluğa rağmen maske takmamakta direniyorlar - Son Dakika

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