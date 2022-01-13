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Zoteeva: Ana hedefimiz Akkuyu NGS'yi başarıyla tamamlamak - Son Dakika

Zoteeva: Ana hedefimiz Akkuyu NGS'yi başarıyla tamamlamak

13.01.2022 13:29
Zoteeva: Ana hedefimiz Akkuyu NGS'yi başarıyla tamamlamak

MERSİN'in Gülnar ilçesinde Akkuyu Nükleer Güç Santrali'nden yapımı sürerken Akkuyu Nükleer A.Ş. Genel Müdürü Anastasia Zoteeva, 2030 yılına kadar önemli hedefleri gerçekleştireceklerini dile getirip, "Ana hedefimiz Akkuyu NGS'yi başarıyla tamamlayıp elektrik üretmektir" dedi.

MERSİN'in Gülnar ilçesinde Akkuyu Nükleer Güç Santrali'nden yapımı sürerken Akkuyu Nükleer A.Ş. Genel Müdürü Anastasia Zoteeva, 2030 yılına kadar önemli hedefleri gerçekleştireceklerini dile getirip, "Ana hedefimiz Akkuyu NGS'yi başarıyla tamamlayıp elektrik üretmektir" dedi.

Akkuyu Nükleer A.Ş. Genel Müdürü Anastasia Zoteeva, Mersin'de inşası süren Akkuyu Nükleer Güç Santrali'nde (NGS) 2021 yılı boyunca yapılan çalışmaları değerlendirdi. 2021'in Akkuyu NGS projesi için çok önemli bir yıl olduğunu belirten Zoteeva, "Geçtiğimiz yılın Akkuyu NGS'nin inşasının başlamasından bu yana en önemli olayların gerçekleştiği yıl olduğunu rahatlıkla söyleyebilirim. Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in de video konferans ile katıldığı üçüncü güç ünitesinin temelinin atılması, bu yılın en önemli olayıydı. Üçüncü güç ünitesinin inşasına başlayarak dünyadaki en büyük nükleer güç santrali inşaat sahası statüsünü elde ettik. Bir diğer önemli olay ise Ekim ayında Nükleer Düzenleme Kurumu'nun (NDK) dördüncü güç ünitesi inşaatı için lisans verilmesine ilişkin kararı onaylamasıydı. Toplamda 4 üniteye sahip olan nükleer santralimizin inşaat lisanslarının alınması, projemizin yaşam döngüsünde önemli bir aşamaydı. Çünkü bununla birlikte nükleer santralimizin inşasına yönelik lisanslama sürecini tamamlamış olduk. Dördüncü güç ünitesinde de tam teşekküllü çalışmalara başlamaya hazırlanıyoruz. 2022 yılı başında, nükleer adanın binaları için temel plakasının yapımına başlayacağız" dedi.

'HEDEFİMİZ AKKUYU NGS İNŞAATINI BAŞARIYLA TAMAMLAMAK'

Akkuyu Nükleer A.Ş olarak 2030 yılına kadar önemli hedefleri gerçekleştireceklerini ifade eden Zoteeva, "Ana hedefimiz Akkuyu Nükleer Güç Santrali (NGS) inşaatın başarıyla tamamlanması, güç ünitelerinin devreye alınması ve istikrarlı bir şekilde elektrik üretilmesidir. Aslında, Türkiye Cumhuriyeti'nde yeni bir endüstri inşa ediyoruz ve bu da diğer sektörlerin gelişmesine ivme kazandıracak" diye konuştu.

'EĞİTİMLER DÜZENLİYORUZ'

Zoteeva, santralin Rosatom'un enerji sektöründeki geniş çaplı uluslararası iş birliğine ilişkin eşsiz bir örnek olduğunun da altını çizerek, şunları söyledi:

"Hedefimiz santralin yapım sürecinde bile bölgeye fayda sağlayabilmek. Bunun için eğitim etkinlikleri düzenliyor, sağlık ve eğitim kurumlarını destekliyor ve buna yönelik projeler gerçekleştiriyoruz. Uzun yıllar boyunca komşu olacağımız insanların daha bugünden nükleer enerjiden fayda elde etmesini hedefliyoruz. Rosatom işletmelerinin ana değeri, her zaman insanlardır. Şirketimiz de çalışanların sürekli gelişimi için uygun ortamı oluşturmaya yönelik projeleri hayata geçiriyor. Sektörel programlarla ilgili eğitimler düzenliyoruz, işletme personelini staj için en iyi Rosatom işletmelerine gönderiyoruz, dil kursları açıyoruz ve Rosatom Kurumsal Akademisi'nde birçok alanda çevrimiçi eğitim alma fırsatı sunuyoruz."

'PANDEMİ KOŞULLARINDA BİLE PROJEMİZE HIZ KESMEDEN DEVAM ETTİK'

Ana hedeflerinin başarıyla inşaat sürecini tamamlayıp, üniteleri devreye alma ve istikrarlı bir şekilde elektrik üretmek olduğunu kaydeden Zoteeva, şöyle devam etti:

"Bizim ekibimizde sadece Türkiye ve Rusya vatandaşları yok. Projede 10'dan fazla milletten uzmanlar yer alıyor. Her geçen gün farklı ülkelerden, kültürlerden, geleneklerden, değerlerden insanların nasıl sürekli olarak ortak paydada buluştuğunu, diyalog kurduğunu, birbirini anladığını ve kabul ettiğini görüyorum. Bizler farklıyız ama bizi birleştiren birçok şey var ve birbirimize saygılı davranmaktan asla vazgeçmeyeceğiz. Bu arada, modern çok kültürlü bir toplulukta, başarılı kültürlerarası etkileşim, verimliliğin koşullarından biridir. Pandemi koşullarında titiz bir şekilde çalışma yeteneği bizi daha da birleştirdi. Birbirimize karşı daha dikkatli ve özenli olduk ve yeni koşullarda yaşamayı öğrendik. Bu, dış çevredeki zorluklara hızlı ve etkin bir şekilde yanıt vererek projeyi hız kesmeden hayata geçirmeye devam etmemize imkan tanıdı."

'HER GEÇEN YIL GÜÇLENİYORUZ'

Zoteeva, 2022 yılına ilişkin dileklerini ise şu sözlerle paylaştı:

"Bugüne kadar her nesilden pek çok değerli insan önemli yapılar inşa ettiler. Büyükannelerimiz ve dedelerimiz, babalarımız ve annelerimiz yaşadığımız şehirleri kurdular ve geliştirdiler. Güzel ve dolu dolu yaşadılar çünkü geleceği inşa ettiler. Bizim şantiyemiz en gerçek, en güzel, en iddialı, en samimi şantiye.. Biz her geçen yıl hep birlikte biraz daha güçleniyoruz. Birbirimizi daha iyi tanıyor, anlıyor ve birbirimizden çok şey öğreniyoruz. Ünlü bir söz vardır; 'Hızlı gitmek istiyorsan, yalnız git. Uzağa gitmek istiyorsan, birlikte git.' Ülkelerimiz gelecek nesillerin müreffeh bir yaşama sahip olması için bu projeyi uygulamaya karar verdi. Şimdi birlikte aynı hedefe doğru ilerliyoruz."

Bu arada Akkuyu Nükleer A.Ş., yeni yıl vesilesiyle 'Azimli Vals' isimli Rusça şarkı için bir video klip hazırladı. Akkuyu NGS sahasında çekilen bu klip, küresel nükleer endüstri tarihinde benzeri olmayan bu projenin inşasında çalışanların özverisine, desteğine ve azmine ithaf edildi.


Zoteeva: Ana hedefimiz Akkuyu NGS'yi başarıyla tamamlamak
Zoteeva: Ana hedefimiz Akkuyu NGS'yi başarıyla tamamlamak
Zoteeva: Ana hedefimiz Akkuyu NGS'yi başarıyla tamamlamak
Zoteeva: Ana hedefimiz Akkuyu NGS'yi başarıyla tamamlamak
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Nükleer Güç, Nükleer, Gülnar, Mersin, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Zoteeva: Ana hedefimiz Akkuyu NGS'yi başarıyla tamamlamak - Son Dakika


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