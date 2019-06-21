Zozan Akar'dan gümüş madalya
34 dakika önce
İtalya'nın Faenza kentinde devam eden Avrupa Yıldızlar Güreş Şampiyonası'nda kadınlar 40 kiloda mücadele eden Zozan Akar, Avrupa ikincisi oldu.
İtalya
Haber Yayın Tarihi : 21.06.2019 08:52 Kaynak: AA
'nın Faenza kentinde devam eden Avrupa
Yıldızlar Güreş Şampiyonası'nda kadınlar 40 kiloda mücadele eden Zozan Akar, Avrupa ikincisi oldu. Türkiye
Güreş Federasyonundan yapılan açıklamaya göre Zozan Akar, Belarus
ve İtalyan rakiplerini yenerek çıktığı finalde Rus rakibi Valeria Khaidarov'a yenilerek gümüş madalya elde etti.
Yıldız kadınlarda dün de 73 kiloda Nazar Batır, bronz madalya kazanmıştı.
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