ZTE Blade V40 Vita tanıtıldı: İşte özellikleri! - Son Dakika
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ZTE Blade V40 Vita tanıtıldı: İşte özellikleri!

31.05.2022 22:38
ZTE Blade V40 Vita tanıtıldı: İşte özellikleri!

Mobil Dünya Kongresi 2022'de dört modelden oluşan Blade V40 serisini duyuran ZTE Blade V40 Vita özellikleri ve fiyatı ile karşımızda.

Mobil Dünya Kongresi 2022'de dört modelden oluşan Blade V40 serisini duyuran ZTE aradan geçen üç ayın ardından Blade V40 Vita modelini piyasaya sundu. İşte 137 dolar fiyata sahip olan ve Haziran ayında Malezya'daki kullanıcılar ile buluşacak olan telefon: ZTE Blade V40 Vita özellikleri ve fiyatı!

ZTE Blade V40 Vita özellikleri nasıl?

V40 Vita'nın 6.75 inç büyüklüğündeki LCD ekranı, 720×1600 piksel çözünürlük ve 90 Hz yenileme hızı sunuyor. Cihaza güç veren Unisoc T606 işlemci, 12 nm fabrikasyon süreci ile üretiliyor ve toplamda 8 çekirdeğe ev sahipliği yapıyor .

Mali G57 MP1 GPU'nun yer aldığı işlemcinin çekirdekleri, Cortex A75 ve A55'ten oluşuyor. 4 GB RAM ve UFS 2.2 teknolojisini kullanan 128 GB depolama alanına sahip olan telefon, microSD kart yuvasına sahip.

ZTE Blade V40 Vita tanıtıldı: İşte özellikleri!

Cihazın arka tarafında 48 Megapiksel çözünürlüğündeki ana kameraya iki adet 2 Megapiksel sensör yardımcı olurken, ön tarafta 8 Megapiksel kamera bulunuyor. Cihazın 6000 mAh kapasiteli bataryası, 22.5W hızlı şarj desteği sunuyor.

Android 11 işletim sistemi ve MyOS 11 arayüzü ile kutudan çıkan telefon, Zeus Siyahı ve Çam Yeşili renk seçenekleri ile geliyor.

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Kaynak: Shiftdelete

Mobil Dünya Kongresi, Malezya, Haziran, dolar, Güncel, Son Dakika

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