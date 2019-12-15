ZTK 5'inci turu rövanş maçlarını yönetecek hakemler açıklandı

Ziraat Türkiye Kupası'nın 5'inci tur rövanşında 17 ve 18 ve 19 Aralık'ta oynanacak maçları yönetecek hakemler belli oldu.

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Merkez Hakem Kurulu'ndan (MHK) yapılan açıklamaya göre, kupada salı, çarşamba ve perşembe günleri oynanacak karşılaşmaları yönetecek hakemler şöyle:

17 Aralık Salı:

13.00 Vanspor FK - Kasımpaşa

18 Aralık Çarşamba

13.00 Anagold 24Erzincanspor - Beşiktaş

14.30 Gaziantep FK - GMG Kırklarelispor (Tugay Kaan Numanoğlu)

16.30 Demir Grup Sivasspor Esenler Erokspor (Alper Çetin)

19 Aralık Perşembe:

20.45 Trabzonspor - Altay (Burak Şeker)