Ztk Çeyrek ve Yarı Final Kuraları 30 Ocak'ta Çekilecek
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İSTANBUL / DHAZiraat Türkiye Kupası Çeyrek ve Yarı Final Kura Çekimi 30 Ocak Çarşamba günü saat 14.00'te TFF Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde yapılacak.
İSTANBUL/ DHA
Ziraat Türkiye Kupası Çeyrek ve Yarı Final Kura Çekimi 30 Ocak Çarşamba günü saat 14.00'te TFF Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde yapılacak.
Orhan Saka Konferans Salonu'nda gerçekleşecek kura çekimine, Son 16 Turu müsabakaları sonucunda tur atlayan Akhisarspor, Evkur Yeni Malatyaspor, Göztepe A.Ş., Hatayspor, Kasımpaşa A.Ş., Trabzonspor A.Ş. ve Ümraniyespor kulüpleri ile birlikte Galatasaray A.Ş. - Boluspor eşleşmesinin galibi katılacak.
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Haber Yayın Tarihi : 25.01.2019 05:31 Kaynak: DHA
Ziraat Türkiye Kupası Çeyrek ve Yarı Final Kuraları 30 Ocak'ta Çekilecek
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