ZTK Çeyrek ve Yarı Final kuraları çekildi - Son Dakika
Son Dakika Spor ZTK Çeyrek ve Yarı Final kuraları çekildi - Son Dakika Spor

ZTK Çeyrek ve Yarı Final kuraları çekildi

6 saat önce

Ziraat Türkiye Kupası Çeyrek ve Yarı Final Kura Çekimi, TFF Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri Orhan Saka Konferans Salonu'nda yapıldı.

ZTK Çeyrek ve Yarı Final kuraları çekildi, System.String[]

Ziraat Türkiye Kupası Çeyrek ve Yarı Final Kura Çekimi, TFF Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri Orhan Saka Konferans Salonu'nda yapıldı.

Kura çekimine TFF Yönetim ve İcra Kurulu Üyesi Ali Düşmez, TFF Yönetim Kurulu üyesi İsmail Erdem, Genel Sekreter Yardımcısı Özcan Şepik, Maç Planlama Müdürü Besim Yalçın ile kulüp temsilcileri katıldı.

Ziraat Türkiye Kupası'nda Çeyrek Final ilk maçları 4, 5 ve 6 Şubat; rövanşları ise 11, 12 ve 13 Şubat 2020 tarihlerinde oynanacak. Yarı final ilk karşılaşmaları 3, 4 veya 5 Mart'ta; rövanş maçları ise 21, 22 veya 23 Nisan'da yapılırken, Ziraat Türkiye Kupası'nın final maçı 21 Mayıs 2020 tarihinde oynanacak.

Kura çekimi sonucunda Çeyrek Final eşleşmeleri şu şekilde oluştu:

- Trabzonspor - Büyükşehir Belediye Erzurumspor

-GMG Kırklarelispor - Fenerbahçe

- Antalyaspor - Demir Grup Sivasspor

- Aytemiz Alanyaspor - Galatasaray

YARI FİNAL EŞLEŞMELERİ:

-Trabzonspor- Büyükşehir Belediye Erzurumspor/ GMG Kırklarelispor-Fenerbahçe

-Aytemiz Alanyaspor-Galatasaray/ Antalyaspor-Demir Grup Sivasspor


- İstanbul
Orhan Saka Konferans Salonu, Türkiye Futbol Federasyonu, Türkiye Kupası, Hasan Doğan, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 24.01.2020 03:42 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Son Dakika

Ziraat Türkiye Kupası'nda çeyrek ve yarı final eşleşmeleri belli oldu
TFF İcra Kurulu Üyesi Ali Düşmez'in, Türkiye Kupası kura çekimindeki "Sivas'ı çekme" sözü tepki çekti Ali Düşmez, kura çekimine damga vuran "Sivas'ı çekme" sözlerine açıklık getirdi Göztepe maçında takımı Gökhan Keskin ile Şenol Fidan yönetecek

Son Dakika Haberleri

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 24.01.2020 22:22:45. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: ZTK Çeyrek ve Yarı Final kuraları çekildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]