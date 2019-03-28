Son Dakika Haberleri: Ztk'da Yarı Final Programı Belli Oldu

Ztk'da Yarı Final Programı Belli Oldu

1 saat önce

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Ziraat Türkiye Kupası'nda yarı final programını açıkladı.

Ztk'da Yarı Final Programı Belli Oldu, System.String[]
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Ziraat Türkiye Kupası'nda yarı final programını açıkladı. Yapılan açıklamaya göre ilk maçlar 2-3 Nisan, rövanş maçları ise 24-25 Nisan'da oynanacak.

Galatasaray - Evkur Yeni Malatyaspor ve Ümraniyespor - Akhisarspor maçlarının oynanacağı Ziraat Türkiye Kupası yarı final müsabakalarının tarih ve saatleri açıklandı.

Program şu şekilde:

İLK MAÇLAR

2 Nisan Salı 20.00 Galatasaray - Evkur Yeni Malatyaspor

3 Nisan Çarşamba 20.00 Ümraniyespor - Akhisarspor

RÖVANŞ MAÇLARI

24 Nisan Çarşamba 20.00 Akhisarspor - Ümraniyespor

25 Nisan Perşembe 20.00 Evkur Yeni Malatyaspor - Galatasaray

»  »      Haber Yayın Tarihi : 28.03.2019 05:55 Kaynak: DHA

Spor
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Galatasaray'dan Serdar Aziz Hamlesi: Tazminatı Öde Ziraat Türkiye Kupasında Yarı Final Programı Belli Oldu Barcelona, Fenerbahçe'nin Yıldız İsmine Kancayı Taktı Alper Potuk'un Yeni İmajı Tepki Çekti!
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 28.3.2019 19:26:14. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Ztk'da Yarı Final Programı Belli Oldu
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]