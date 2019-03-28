Ztk'da Yarı Final Programı Belli Oldu
1 saat önce
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Ziraat Türkiye Kupası'nda yarı final programını açıkladı.
Türkiye Futbol Federasyonu
(TFF
), Ziraat Türkiye Kupası
'nda yarı final programını açıkladı. Yapılan açıklamaya göre ilk maçlar 2-3 Nisan, rövanş maçları ise 24-25 Nisan'da oynanacak. Galatasaray
- Evkur Yeni Malatyaspor
ve Ümraniyespor - Akhisarspor maçlarının oynanacağı Ziraat Türkiye Kupası
yarı final müsabakalarının tarih ve saatleri açıklandı.
Program şu şekilde:
İLK MAÇLAR
2 Nisan Salı 20.00 Galatasaray - Evkur Yeni Malatyaspor
3 Nisan Çarşamba
20.00 Ümraniyespor - Akhisarspor
RÖVANŞ MAÇLARI
24 Nisan Çarşamba 20.00 Akhisarspor - Ümraniyespor
25 Nisan Perşembe 20.00 Evkur Yeni Malatyaspor - Galatasaray
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Haber Yayın Tarihi : 28.03.2019 05:55 Kaynak: DHA
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