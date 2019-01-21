Son Dakika Haberleri: Ztk'da Yarın Oynanacak Maçların Hakemleri Açıklandı

Ztk'da Yarın Oynanacak Maçların Hakemleri Açıklandı

1 saat önce

Ziraat Türkiye Kupası son 16 turunda yarın oynanacak 2 karşılaşmada görev alacak hakemler açıklandı.

Ztk'da Yarın Oynanacak Maçların Hakemleri Açıklandı, System.String[]


Ziraat Türkiye Kupası son 16 turunda yarın oynanacak 2 karşılaşmada görev alacak hakemler açıklandı. 

Yarınki maçlarda görev alacak hakemler şu şekilde:  

18: 00 Akhisarspor-İstiklal Mobilya Kayserispor (Volkan Bayarslan)

19.45 Boluspor-Galatasaray (Suat Arslanboğa) - İstanbul

»  »      Haber Yayın Tarihi : 21.01.2019 11:50 Kaynak: DHA

Spor
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