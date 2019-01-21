Ztk'da Yarın Oynanacak Maçların Hakemleri Açıklandı
1 saat önce
Ziraat Türkiye Kupası son 16 turunda yarın oynanacak 2 karşılaşmada görev alacak hakemler açıklandı.
Ziraat Türkiye Kupası son 16 turunda yarın oynanacak 2 karşılaşmada görev alacak hakemler açıklandı.
Yarınki maçlarda görev alacak hakemler şu şekilde:
18: 00 Akhisarspor-İstiklal Mobilya Kayserispor (Volkan Bayarslan)
19.45 Boluspor-Galatasaray (Suat Arslanboğa) - İstanbul
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Haber Yayın Tarihi : 21.01.2019 11:50 Kaynak: DHA
Türkiye Kupasında Hakemler Belli Oldu
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